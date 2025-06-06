Укрзализныця добавила поезд Киев — Ясиня

Укрзализныця добавила скоростной поезд в Карпаты — маршрут
Укрзализныця назначила дополнительный поезд №203/204, который будет курсировать в июне. Речь идет о сообщении Киев — Ясиня.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Дополнительный поезд Киев — Ясиня
Сообщается, что из Киева поезд будет отправляться 23 и 25 июня в 23:00, а прибудет в Ясиня в 14:17 следующего дня. Будет возвращаться обратно поезд из Ясини 24 и 26 июня в 18:05 и прибудет в столицу в 09:18 следующего дня.
В УЗ также добавили, что дополнительный поезд будет останавливаться во Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове-Буковеле и Ворохте.
Билеты на данный поезд уже доступны в мобильном приложении или на официальном сайте booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.
Напомним, что пассажиры Укрзализныци должны доплачивать за багаж, который превышает допустимые параметры. Также мы рассказывали, как перевезти поездом УЗ собственное авто.
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