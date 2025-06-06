Укрзализныця добавила поезд Киев — Ясиня

Поезд "Укрзализныци". Фото: https://t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №203/204, который будет курсировать в июне. Речь идет о сообщении Киев — Ясиня.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Дополнительный поезд Киев — Ясиня

Сообщается, что из Киева поезд будет отправляться 23 и 25 июня в 23:00, а прибудет в Ясиня в 14:17 следующего дня. Будет возвращаться обратно поезд из Ясини 24 и 26 июня в 18:05 и прибудет в столицу в 09:18 следующего дня.

В УЗ также добавили, что дополнительный поезд будет останавливаться во Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове-Буковеле и Ворохте.

Поезда на железной дороге. Фото: Новини.LIVE

Билеты на данный поезд уже доступны в мобильном приложении или на официальном сайте booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.

Напомним, что пассажиры Укрзализныци должны доплачивать за багаж, который превышает допустимые параметры. Также мы рассказывали, как перевезти поездом УЗ собственное авто.