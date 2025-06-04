Укрзалізниця призначила додатковий потяг до Ужгорода на червень

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №284/283, який курсуватиме в червні. Йдеться про сполучення Ужгород — Київ.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

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Повідомляється, що курсування додатково потягу продовжили через попит у курортний сезон.

Зокрема, з Ужгорода потяг вирушатиме 11, 13, 15, 19, 21, 25 червня о 23:14, а прибуватиме до столиці о 13:12 наступного дня. Назад до Ужгорода поїзд повертатиметься 12, 14, 16, 20, 22, 26 червня о 15:12 та прибуватиме о 5:20 наступного дня.

Квитки на потяг №284/283 вже доступні в застосунку, на сайті та касах Укрзалізниці.

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

В УЗ нагадали, що на цьому напрямку вже курсує додатковий поїзд №213/214 Київ — Ужгород — Київ.

Нагадаємо, що пасажири Укрзалізниці повинні доплачувати за багаж, який перевищує допустимі параметри. Також ми писали, які знижки діють на квитки УЗ для пенсіонерів.