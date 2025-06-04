Укрзализныця назначила дополнительный поезд в Ужгород на июнь

Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №284/283, который будет курсировать в июне. Речь идет о сообщении Ужгород — Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Сообщается, что курсирование дополнительно поезда продлили из-за спроса в курортный сезон.

В частности, из Ужгорода поезд будет отправляться 11, 13, 15, 19, 21, 25 июня в 23:14, а прибывать в столицу в 13:12 следующего дня. Назад в Ужгород поезд будет возвращаться 12, 14, 16, 20, 22, 26 июня в 15:12 и прибывать в 5:20 следующего дня.

Билеты на поезд №284/283 уже доступны в приложении, на сайте и кассах Укрзализныци.

Поезд Укрзализныци. Иллюстративное фото: Укрзализныця

В УЗ напомнили, что на этом направлении уже курсирует дополнительный поезд №213/214 Киев — Ужгород — Киев.

Напомним, что пассажиры Укрзализныци должны доплачивать за багаж, который превышает допустимые параметры. Также мы писали, какие скидки действуют на билеты УЗ для пенсионеров.