Подорож-2025 — додаток, з яким можна скласти образ в поїздку

Туристка з валізою. Фото: Freepik

Збирати речі у відпустку — виснажливий квест. Дуже часто ми пакуємо речі, які навіть жодного разу не вдягаємо.

Тревел-блогерка Sasha Kuzmenko поділилась в TikTok додатком який значно полегшить ваше життя в поїздках.

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Туристка порадила завантажити додаток Acloset. В нього можна завантажити свої речі і компонувати із них готові образи. Застосунок може стати корисним не лише у подорожах, а й під час оновлення вашого гардероба.

Мандрівниця зізналась, що завдяки Acloset брала з собою у тижневу поїздку до Лондона звичайний рюкзак і їй вдалося щодня позувати в нових нарядах.

Дівчина також порадила туристам заздалегідь відмічати на карті локації, які ви хочете відвідати, та складати короткі маршрути. Цей лайфхак дуже зекономить вам час.

Нагадаємо, ми розповідали, де відкриють найвищий міст у світі. Також ми писали, як безкоштовно спілкуватись телефоном закордоном.