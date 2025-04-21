Подорож-2025 — додаток, з яким можна скласти образ в поїздку

Українка розкрила додаток, який складає образ в подорож
Збирати речі у відпустку — виснажливий квест. Дуже часто ми пакуємо речі, які навіть жодного разу не вдягаємо.
Тревел-блогерка Sasha Kuzmenko поділилась в TikTok додатком який значно полегшить ваше життя в поїздках.
Додаток, який спрощує життя під час зборів в подорож
Туристка порадила завантажити додаток Acloset. В нього можна завантажити свої речі і компонувати із них готові образи. Застосунок може стати корисним не лише у подорожах, а й під час оновлення вашого гардероба.
Мандрівниця зізналась, що завдяки Acloset брала з собою у тижневу поїздку до Лондона звичайний рюкзак і їй вдалося щодня позувати в нових нарядах.
Дівчина також порадила туристам заздалегідь відмічати на карті локації, які ви хочете відвідати, та складати короткі маршрути. Цей лайфхак дуже зекономить вам час.
@aleksa.meow
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