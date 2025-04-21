Путешествие-2025 - приложение, с которым можно составить образ в поездку

Туристка с чемоданом. Фото: Freepik

Собирать вещи в отпуск — изнурительный квест. Очень часто мы пакуем вещи, которые даже ни разу не надеваем.

Тревел-блогер Sasha Kuzmenko поделилась в TikTok приложением, которое значительно облегчит вашу жизнь в поездках.

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Приложение, которое упрощает жизнь во время сборов в путешествие

Туристка посоветовала скачать приложение Acloset. В него можно загрузить свои вещи и компоновать из них готовые образы. Приложение может стать полезным не только в путешествиях, но и при обновлении вашего гардероба.

Путешественница призналась, что благодаря Acloset брала с собой в недельную поездку в Лондон обычный рюкзак и ей удалось ежедневно позировать в новых нарядах.

Девушка также посоветовала туристам заранее отмечать на карте локации, которые вы хотите посетить, и составлять короткие маршруты. Этот лайфхак очень сэкономит вам время.

Напомним, мы рассказывали, где откроют самый высокий мост в мире. Также мы писали, как бесплатно общаться по телефону заграницей.