Путешествие-2025 - приложение, с которым можно составить образ в поездку

Украинка назвала сервис, который составляет образ в путешествии
Собирать вещи в отпуск — изнурительный квест. Очень часто мы пакуем вещи, которые даже ни разу не надеваем.
Тревел-блогер Sasha Kuzmenko поделилась в TikTok приложением, которое значительно облегчит вашу жизнь в поездках.
Приложение, которое упрощает жизнь во время сборов в путешествие
Туристка посоветовала скачать приложение Acloset. В него можно загрузить свои вещи и компоновать из них готовые образы. Приложение может стать полезным не только в путешествиях, но и при обновлении вашего гардероба.
Путешественница призналась, что благодаря Acloset брала с собой в недельную поездку в Лондон обычный рюкзак и ей удалось ежедневно позировать в новых нарядах.
Девушка также посоветовала туристам заранее отмечать на карте локации, которые вы хотите посетить, и составлять короткие маршруты. Этот лайфхак очень сэкономит вам время.
@aleksa.meow
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