Як перевозити ліки в літаках Ryanair — поради туристам

Літак Ryanair. Фото: Pinterest

Хоча майже всі авіакомпанії дозволяють мандрівникам брати з собою необхідні ліки, існують певні правила щодо кількості та типів ліків. Щоб уникнути неприємностей у відпустці, варто ознайомитися з вимогами перед польотом.

Про це пише Express.

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В ірландській авіакомпанії Ryanair підтвердили, що пасажири можуть безплатно брати з собою на борт літака медичне обладнання, окрім невеликої особистої валізи, за умови попереднього дозволу команди спеціальної допомоги.

Авіакомпанія дозволяє пасажирам брати з собою стільки ліків у рідкій формі, скільки потрібно на час польоту. Їх не потрібно поміщати в прозорий пакет, необхідний для всіх інших рідин, але вони повинні бути готові до перевірки службою безпеки аеропорту.

Збирання ліків в подорож. Фото: Freepik

Пасажири, яким необхідно взяти з собою або використовувати на борту спеціальні медичні засоби, повинні зв'язатися з авіакомпанією для отримання відповідного дозволу.

Також ми розповідали, які речі категорично заборонено брати із собою на борт літака Ryanair. Також ми писали, що угорський лоукостер Wizz Air анонсував нові рейси до популярних міст Європи.