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В Ryanair назвали причини, через які вас не пустять на літак

16 березня 2025 21:36
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Чому Ryanair може не пустити на літак — правила для туристів
Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: thattravelista.com
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Лоукостер Ryanair є одним з найпопулярніших в Європі. Попри доступні ціни на квитки, компанія має низку обмежень для пасажирів. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про причини, через які вас можуть не пустити на борт лоукостера.

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На офіційному сайті авіакомпанії опубліковані правила, яких повинні дотримуватися всі мандрівники.

В Ryanair назвали причини, через які вас не пустять на літак - фото 1
Подорож на літаку. Фото: Freepik

Лоукостер може відмовити у посадці на літак, якщо:

  • ви відмовилися пройти перевірку безпеки;
  • ви не сплатили будь-який необхідний тариф, податок, збір або платіж;
  • ви заборгували гроші за попередній рейс або послуги, пов'язані з польотом;
  • ви не маєте чинних проїзних документів;
  • ви намагаєтеся в'їхати в країну, для в'їзду до якої не маєте чинних проїзних документів;
  • ви відмовилися надати свої проїзні документи екіпажу на вимогу;
  • ви не можете довести, що ви є особою, зазначеною посадковому талоні;
  • ви не дотримувалися інструкцій, що стосуються безпеки або охорони;
  • ви палили або намагалися палити на борту літака.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air повідомив про відкриття нового рейсу з Вільнюса (Литва) до Біллунда (Данія). Також ми розповідали, які речі категорично заборонено брати із собою на борт літака Ryanair.

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