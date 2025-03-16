Чому Ryanair може не пустити на літак — правила для туристів

Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: thattravelista.com

Лоукостер Ryanair є одним з найпопулярніших в Європі. Попри доступні ціни на квитки, компанія має низку обмежень для пасажирів.

Редакція Новини.LIVE розповідає про причини, через які вас можуть не пустити на борт лоукостера.

Читайте також:

Заборони Ryanair

На офіційному сайті авіакомпанії опубліковані правила, яких повинні дотримуватися всі мандрівники.

Подорож на літаку. Фото: Freepik

Лоукостер може відмовити у посадці на літак, якщо:

ви відмовилися пройти перевірку безпеки;

ви не сплатили будь-який необхідний тариф, податок, збір або платіж;

ви заборгували гроші за попередній рейс або послуги, пов'язані з польотом;

ви не маєте чинних проїзних документів;

ви намагаєтеся в'їхати в країну, для в'їзду до якої не маєте чинних проїзних документів;

ви відмовилися надати свої проїзні документи екіпажу на вимогу;

ви не можете довести, що ви є особою, зазначеною посадковому талоні;

ви не дотримувалися інструкцій, що стосуються безпеки або охорони;

ви палили або намагалися палити на борту літака.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air повідомив про відкриття нового рейсу з Вільнюса (Литва) до Біллунда (Данія). Також ми розповідали, які речі категорично заборонено брати із собою на борт літака Ryanair.