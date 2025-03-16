Чому Ryanair може не пустити на літак — правила для туристів

В Ryanair назвали причини, через які вас не пустять на літак
Лоукостер Ryanair є одним з найпопулярніших в Європі. Попри доступні ціни на квитки, компанія має низку обмежень для пасажирів.
Редакція Новини.LIVE розповідає про причини, через які вас можуть не пустити на борт лоукостера.
Заборони Ryanair
На офіційному сайті авіакомпанії опубліковані правила, яких повинні дотримуватися всі мандрівники.
Лоукостер може відмовити у посадці на літак, якщо:
- ви відмовилися пройти перевірку безпеки;
- ви не сплатили будь-який необхідний тариф, податок, збір або платіж;
- ви заборгували гроші за попередній рейс або послуги, пов'язані з польотом;
- ви не маєте чинних проїзних документів;
- ви намагаєтеся в'їхати в країну, для в'їзду до якої не маєте чинних проїзних документів;
- ви відмовилися надати свої проїзні документи екіпажу на вимогу;
- ви не можете довести, що ви є особою, зазначеною посадковому талоні;
- ви не дотримувалися інструкцій, що стосуються безпеки або охорони;
- ви палили або намагалися палити на борту літака.
Нагадаємо, лоукостер Wizz Air повідомив про відкриття нового рейсу з Вільнюса (Литва) до Біллунда (Данія). Також ми розповідали, які речі категорично заборонено брати із собою на борт літака Ryanair.
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