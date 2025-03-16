Почему Ryanair может не пустить на самолет — правила для туристов

В Ryanair назвали причины, по которым вас не пустят на самолет
Лоукостер Ryanair является одним из самых популярных в Европе. Несмотря на доступные цены на билеты, компания имеет ряд ограничений для пассажиров.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о причинах, по которым вас могут не пустить на борт лоукостера.
Запреты Ryanair
На официальном сайте авиакомпании опубликованы правила, которых должны придерживаться все путешественники.
Лоукостер может отказать в посадке на самолет, если:
- вы отказались пройти проверку безопасности;
- вы не оплатили любой необходимый тариф, налог, сбор или платеж;
- вы задолжали деньги за предыдущий рейс или услуги, связанные с полетом;
- вы не имеете действительных проездных документов;
- вы пытаетесь въехать в страну, для въезда в которую не имеете действительных проездных документов;
- вы отказались предоставить свои проездные документы экипажу по требованию;
- вы не можете доказать, что вы являетесь лицом, указанным в посадочном талоне;
- вы не соблюдали инструкции, касающиеся безопасности или охраны;
- вы курили или пытались курить на борту самолета.
Напомним, лоукостер Wizz Air сообщил об открытии нового рейса из Вильнюса (Литва) в Биллунда (Дания). Также мы рассказывали, какие вещи категорически запрещено брать с собой на борт самолета Ryanair.
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