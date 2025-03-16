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В Ryanair назвали причины, по которым вас не пустят на самолет

16 марта 2025 21:36
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Почему Ryanair может не пустить на самолет — правила для туристов
Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: thattravelista.com
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Лоукостер Ryanair является одним из самых популярных в Европе. Несмотря на доступные цены на билеты, компания имеет ряд ограничений для пассажиров.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о причинах, по которым вас могут не пустить на борт лоукостера.

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На официальном сайте авиакомпании опубликованы правила, которых должны придерживаться все путешественники.

В Ryanair назвали причини, через які вас не пустять на літак - фото 1
Путешествие на самолете. Фото: Freepik

Лоукостер может отказать в посадке на самолет, если:

  • вы отказались пройти проверку безопасности;
  • вы не оплатили любой необходимый тариф, налог, сбор или платеж;
  • вы задолжали деньги за предыдущий рейс или услуги, связанные с полетом;
  • вы не имеете действительных проездных документов;
  • вы пытаетесь въехать в страну, для въезда в которую не имеете действительных проездных документов;
  • вы отказались предоставить свои проездные документы экипажу по требованию;
  • вы не можете доказать, что вы являетесь лицом, указанным в посадочном талоне;
  • вы не соблюдали инструкции, касающиеся безопасности или охраны;
  • вы курили или пытались курить на борту самолета.

Напомним, лоукостер Wizz Air сообщил об открытии нового рейса из Вильнюса (Литва) в Биллунда (Дания). Также мы рассказывали, какие вещи категорически запрещено брать с собой на борт самолета Ryanair.

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