Почему Ryanair может не пустить на самолет — правила для туристов

Самолет авиакомпании Ryanair. Фото: thattravelista.com

Лоукостер Ryanair является одним из самых популярных в Европе. Несмотря на доступные цены на билеты, компания имеет ряд ограничений для пассажиров.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о причинах, по которым вас могут не пустить на борт лоукостера.

Читайте также:

Запреты Ryanair

На официальном сайте авиакомпании опубликованы правила, которых должны придерживаться все путешественники.

Путешествие на самолете. Фото: Freepik

Лоукостер может отказать в посадке на самолет, если:

вы отказались пройти проверку безопасности;

вы не оплатили любой необходимый тариф, налог, сбор или платеж;

вы задолжали деньги за предыдущий рейс или услуги, связанные с полетом;

вы не имеете действительных проездных документов;

вы пытаетесь въехать в страну, для въезда в которую не имеете действительных проездных документов;

вы отказались предоставить свои проездные документы экипажу по требованию;

вы не можете доказать, что вы являетесь лицом, указанным в посадочном талоне;

вы не соблюдали инструкции, касающиеся безопасности или охраны;

вы курили или пытались курить на борту самолета.

Напомним, лоукостер Wizz Air сообщил об открытии нового рейса из Вильнюса (Литва) в Биллунда (Дания). Также мы рассказывали, какие вещи категорически запрещено брать с собой на борт самолета Ryanair.