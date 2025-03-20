Как перевозить лекарства в самолетах Ryanair - советы туристам

Самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Хотя почти все авиакомпании позволяют путешественникам брать с собой необходимые лекарства, существуют определенные правила относительно количества и типов лекарств. Чтобы избежать неприятностей в отпуске, стоит ознакомиться с требованиями перед полетом.

Об этом пишет Express.

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В ирландской авиакомпании Ryanair подтвердили, что пассажиры могут бесплатно брать с собой на борт самолета медицинское оборудование, кроме небольшого личного чемодана, при условии предварительного разрешения команды специальной помощи.

Авиакомпания позволяет пассажирам брать с собой столько лекарств в жидкой форме, сколько нужно на время полета. Их не нужно помещать в прозрачный пакет, необходимый для всех других жидкостей, но они должны быть готовы к проверке службой безопасности аэропорта.

Сбор лекарств в путешествие. Фото: Freepik

Пассажиры, которым необходимо взять с собой или использовать на борту специальные медицинские средства, должны связаться с авиакомпанией для получения соответствующего разрешения.

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