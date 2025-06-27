В Індонезії блогерка зірвалась й впала у вулкан та загинула

Рятувальна операція, щоб врятувати Джуліану. Фото: AP

На острові Ломбок в Індонезії трагічно загинула бразильська блогерка Джуліана Марінс. Дівчина зірвалась та впала у вулкан Монті Рінджані.

Про це пише The Mirror.

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Дівчина здійснювала підйом разом з групою, долаючи круті підйоми. Коли вони досягли вершини другого за висотою вулкана в Індонезії, Джуліана зупинилася і зняла відео з подругою, з якою познайомилася напередодні.

Фредеріка зізналася, що сходження було "дуже важким", а інші члени групи також розповіли, що на вулкані було "дуже холодно".

Пройшовши пішохідною стежкою навколо кратера вулкана Монті Рінджані, Джуліана почала задихатися і сказала двом гідам, що їй потрібно зробити перерву. Вони порадили їй відпочити та пішли з групою далі.

Після того як дівчина залишилася сама на стежці, вона послизнулася і впала, зірвавшись і покотившись вниз по схилу просто у вулкан.

Туристи чули її крики зсередини кратера. Попри те, що дівчина дивом вижила після першого падіння, вона була занадто травмована, щоб піднятися назад, і застрягла там без їжі й води. Пошуково-рятувальні команди були відправлені лише через вісім годин, оскільки підйому на вулкан перешкоджав сильний туман. Коли рятувальники кинулись рятувати дівчину — вона провалилася дуже глибоко у піски й загинула.

Останнє фото Джуліані Марінс в Індонезії. Фото: Instagram

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