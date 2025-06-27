В Индонезии блогерша сорвалась и упала в вулкан и погибла

Спасательная операция, чтобы спасти Джулиану. Фото: AP

На острове Ломбок в Индонезии трагически погибла бразильская блогер Джулиана Маринс. Девушка сорвалась и упала в вулкан Монти Ринджани.

Об этом пишет The Mirror.

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Девушка совершала подъем вместе с группой, преодолевая крутые подъемы. Когда они достигли вершины второго по высоте вулкана в Индонезии, Джулиана остановилась и сняла видео с подругой, с которой познакомилась накануне.

Фредерика призналась, что восхождение было "очень тяжелым", а другие члены группы также рассказали, что на вулкане было "очень холодно".

Пройдя по пешеходной тропе вокруг кратера вулкана Монти Ринджани, Джулиана начала задыхаться и сказала двум гидам, что ей нужно сделать перерыв. Они посоветовали ей отдохнуть и пошли с группой дальше.

После того, как девушка осталась одна на тропе, она поскользнулась и упала, сорвавшись и покатившись вниз по склону прямо в вулкан.

Туристы слышали ее крики изнутри кратера. Несмотря на то, что девушка чудом выжила после первого падения, она была слишком травмирована, чтобы подняться обратно, и застряла там без еды и воды. Поисково-спасательные команды были отправлены только через восемь часов, поскольку подъему на вулкан препятствовал сильный туман. Когда спасатели бросились спасать девушку — она провалилась очень глубоко в пески и погибла.

Последнее фото Джулиани Маринс в Индонезии. Фото: Instagram, Instagram

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