Популярні помилки під час подорожі, які варто уникати — поради туристам

Мандрівниця робить селфі. Фото: Freepik

Через брак знань, подорож може перетворитися із насолоди в справжнє випробування. Деякі хитрощі дозволять не лише зекономити гроші, а й дуже цінний час під час мандрівки.

Порадами поділилась досвідчена блогерка-мандрівниця Марія Шваб в Instagram.

Читайте також:

Чого варто уникати під час подорожі

Туристка радить добиратися з аеропорту виключно громадським транспортом, адже так ви витратите те, щоб дістатись міста декілька доларів замість кругленької суми на таксі чи трансфер.

Марія також радить планувати свою подорож лише в одне місце, адже щоденні поїздки та переїди відбирають багато сил та часу.

"Раніше на 5-денну поїздку у мене був маршрут по 3-4 містам, але все, баста! Переїзд, заселення-виселення, розібрати речі, відпочити — часу на нове місто залишається мало, для чого це Галопом по Європам? Тепер моя формула 1 місто = мінімум 2 дні. А в сусідні міста їжджу на повний день без речей", — написала мандрівниця.

Дівчина також радить мандрівникам бронювати житло не лише на популярному сервісі Booking, адже так можна знайти набагато вигідніші пропозиції. Також туристка порадила шкодувати свої ноги і навіть під час піших прогулянок діставатись до потрібних локацій громадським транспортом.

Нагадаємо, раніше стюардеса розповіла, чому пасажирам не варто аплодувати в кінці польоту. Також ми писали про те, де на Мальдівах море всіяне "зірками".