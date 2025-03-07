Популярные ошибки во время путешествия, которые стоит избегать - советы туристам

Путешественница делает селфи. Фото: Freepik

Из-за нехватки знаний, путешествие может превратиться из наслаждения в настоящее испытание. Некоторые хитрости позволят не только сэкономить деньги, но и очень ценное время во время путешествия.

Советами поделилась опытная блогер-путешественница Мария Шваб в Instagram.

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Туристка советует добираться из аэропорта исключительно общественным транспортом, ведь так вы потратите на то, чтобы добраться до города, несколько долларов вместо кругленькой суммы на такси или трансфер.

Мария также советует планировать свое путешествие только в одно место, ведь ежедневные поездки и переезды отбирают много сил и времени.

"Раньше на 5-дневную поездку у меня был маршрут по 3-4 городам, но все, баста! Переезд, заселение-выселение, разобрать вещи, отдохнуть — времени на новый город остается мало, для чего это галопом по Европам? Теперь моя формула 1 город = минимум 2 дня. А в соседние города езжу на полный день без вещей", — написала путешественница.

Девушка также советует путешественникам бронировать жилье не только на популярном сервисе Booking, ведь так можно найти гораздо более выгодные предложения. Также туристка посоветовала жалеть свои ноги и даже во время пеших прогулок добираться до нужных локаций общественным транспортом.

Напомним, ранее стюардесса рассказала, почему пассажирам не стоит аплодировать в конце полета. Также мы писали о том, где на Мальдивах море усеяно "звездами".