Чому в Іспанії не варто зривати апельсини з дерев — відповідь вас здивує

Краєвиди Мадрида. Фото: tripadvisor.com

Багато туристів обожнюють Іспанію. Мандрівники обожнюють країну за красиву природу, чисті пляжі й море, а також дуже смачну місцеву кухню.

Українка nata_lia_mia_ в Instagram розповіла, які фрукти не варто їсти в цій країні.

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Чому не варто їсти апельсини з дерев в Іспанії

Туристка розповіла, що на вулицях Іспанії росте багато дерев з апельсинами. Вони манять усіх туристів своїм приємним ароматом та яскравим кольором.

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Проте, за словами дівчини, якби цього не хотілося, їх не варто зривати та куштувати. Їх смак вас розчарує.

"Не поспішайте тягнутися за апельсинами з дерев — хоч вони й виглядають соковито, на смак це гіркі апельсини, створені більше для краси, ніж для їжі… На смак — як дешеві кислі апельсини з дитинства з товстою шкіркою", — поділилась блогерка.

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Нагадаємо, раніше бортпровідниця розповіла, чи не заборонено сідати в літак вагітним. Також ми писали, як обрати острів для бюджетного відпочинку.