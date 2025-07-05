Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Туристка розкрила популярну пастку в Іспанії

Туристка розкрила популярну пастку в Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 21:17
Чому в Іспанії не варто зривати апельсини з дерев — відповідь вас здивує
Краєвиди Мадрида. Фото: tripadvisor.com

Багато туристів обожнюють Іспанію. Мандрівники обожнюють країну за красиву природу, чисті пляжі й море, а також дуже смачну місцеву кухню.

Українка nata_lia_mia_ в Instagram розповіла, які фрукти не варто їсти в цій країні.

Реклама
Читайте також:

Чому не варто їсти апельсини з дерев в Іспанії

Туристка розповіла, що на вулицях Іспанії росте багато дерев з апельсинами. Вони манять усіх туристів своїм приємним ароматом та яскравим кольором.

Реклама

Проте, за словами дівчини, якби цього не хотілося, їх не варто зривати та куштувати. Їх смак вас розчарує.

"Не поспішайте тягнутися за апельсинами з дерев — хоч вони й виглядають соковито, на смак це гіркі апельсини, створені більше для краси, ніж для їжі… На смак — як дешеві кислі апельсини з дитинства з товстою шкіркою", — поділилась блогерка.

Реклама

Нагадаємо, раніше бортпровідниця розповіла, чи не заборонено сідати в літак вагітним. Також ми писали, як обрати острів для бюджетного відпочинку. 

подорож фрукти Іспанія туризм апельсин
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації