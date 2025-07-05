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Главная Туризм Туристка раскрыла популярную ловушку в Испании

Туристка раскрыла популярную ловушку в Испании

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 21:17
Почему в Испании не стоит срывать апельсины с деревьев - ответ вас удивит
Пейзажи Мадрида. Фото: tripadvisor.com

Многие туристы обожают Испанию. Путешественники обожают страну за красивую природу, чистые пляжи и море, а также очень вкусную местную кухню.

Украинка nata_lia_mia_ в Instagram рассказала, какие фрукты не стоит есть в этой стране.

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Почему не стоит есть апельсины с деревьев в Испании

Туристка рассказала, что на улицах Испании растет много деревьев с апельсинами. Они манят всех туристов своим приятным ароматом и ярким цветом.

Однако, по словам девушки, как бы этого ни хотелось, их не стоит срывать и пробовать. Их вкус вас разочарует.

"Не спешите тянуться за апельсинами с деревьев — хоть они и выглядят сочно, на вкус это горькие апельсины, созданные больше для красоты, чем для еды... На вкус — как дешевые кислые апельсины из детства с толстой кожурой", — поделилась блогер.

Напомним, ранее бортпроводница рассказала, не запрещено ли садиться в самолет беременным. Также мы писали, как выбрать остров для бюджетного отдыха.

путешествие фрукты Испания туризм апельсин
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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