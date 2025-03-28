Як безпечно мандрувати самотнім туристкам — поради

Туристка подорожує сама. Фото: Freepik

Багатьом жінкам не потрібна компанія для подорожей і вони обожнюють отримувати емоції в новій країні наодинці. Проте такі мандрівки можуть бути не завжди безпечними.

Одна з мандрівниць в соцмережі Reddit поділилась порадами, які як запобігти домаганням, коли мандруєш наодинці.

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Вдягніть фейкову обручку

На думку туристки, деякі чоловіки можуть неправильно сприйняти жінку, яка подорожує наодинці із тою, хто шукає романтичного партнера.

Вона порадила спробувати носити фальшиву, недорогу обручку, "особливо в США/англомовних країнах, де випадкові чоловіки з більшою ймовірністю будуть залицятися до вас, якщо ви не носите обручки".

Обручка на пальці. Фото: Freepik

Ведіть фейкові розмови

Дівчина порадила в таксі розіграти сценку, ніби ви спілкуєтеся зі своїм чоловіком чи братом, який чекає на вас в місці призначення. Також обов'язково додайте фразу: "Скоро побачимося, тату" або "Зустрінемося там, любий".

Уникайте міцного алкоголю

Незважаючи на спокусу розслабитися і спробувати місцеве вино і коктейлі, краще слідкувати за кількістю вживаного вами алкоголю.

"Один-два келихи — це нормально, але ви повинні бути обережними з деякими змішаними напоями — авіаперельоти, різниця у часі та висоті над рівнем моря можуть вплинути на вас по-різному", — підкреслила туристка.

Вона також не рекомендує самотнім туристкам летіти до Камбоджі, адже "відчувала себе в найбільшій небезпеці" саме у цій країні.

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