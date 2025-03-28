Як безпечно мандрувати самотнім туристкам — поради

Туристка поділилася порадами, як уникнути домагань у подорожі
Багатьом жінкам не потрібна компанія для подорожей і вони обожнюють отримувати емоції в новій країні наодинці. Проте такі мандрівки можуть бути не завжди безпечними.
Одна з мандрівниць в соцмережі Reddit поділилась порадами, які як запобігти домаганням, коли мандруєш наодинці.
Вдягніть фейкову обручку
На думку туристки, деякі чоловіки можуть неправильно сприйняти жінку, яка подорожує наодинці із тою, хто шукає романтичного партнера.
Вона порадила спробувати носити фальшиву, недорогу обручку, "особливо в США/англомовних країнах, де випадкові чоловіки з більшою ймовірністю будуть залицятися до вас, якщо ви не носите обручки".
Ведіть фейкові розмови
Дівчина порадила в таксі розіграти сценку, ніби ви спілкуєтеся зі своїм чоловіком чи братом, який чекає на вас в місці призначення. Також обов'язково додайте фразу: "Скоро побачимося, тату" або "Зустрінемося там, любий".
Уникайте міцного алкоголю
Незважаючи на спокусу розслабитися і спробувати місцеве вино і коктейлі, краще слідкувати за кількістю вживаного вами алкоголю.
"Один-два келихи — це нормально, але ви повинні бути обережними з деякими змішаними напоями — авіаперельоти, різниця у часі та висоті над рівнем моря можуть вплинути на вас по-різному", — підкреслила туристка.
Вона також не рекомендує самотнім туристкам летіти до Камбоджі, адже "відчувала себе в найбільшій небезпеці" саме у цій країні.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп приховано зупинив видачу Green Card для українських біженців. Також ми розповідали, які парки розваг розчарували туристів.
Читайте Новини.LIVE!