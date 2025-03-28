Как безопасно путешествовать одиноким туристкам — советы

Туристка путешествует сама. Фото: Freepik

Многим женщинам не нужна компания для путешествий и они обожают получать эмоции в новой стране в одиночку. Однако такие путешествия могут быть не всегда безопасными.

Одна из путешественниц в соцсети Reddit поделилась советами, которые как предотвратить домогательства, когда путешествуешь в одиночку.

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Наденьте фейковое обручальное кольцо

По мнению туристки, некоторые мужчины могут неправильно воспринять женщину, которая путешествует наедине с той, кто ищет романтического партнера.

Она посоветовала попробовать носить фальшивое, недорогое обручальное кольцо, "особенно в США/англоязычных странах, где случайные мужчины с большей вероятностью будут ухаживать за вами, если вы не носите кольца".

Обручальное кольцо на пальце. Фото: Freepik

Ведите фейковые разговоры

Девушка посоветовала в такси разыграть сценку, будто вы общаетесь со своим мужем или братом, который ждет вас в месте назначения. Также обязательно добавьте фразу: "Скоро увидимся, папа" или "Встретимся там, дорогой".

Избегайте крепкого алкоголя

Несмотря на соблазн расслабиться и попробовать местное вино и коктейли, лучше следить за количеством употребляемого вами алкоголя.

"Один-два бокала — это нормально, но вы должны быть осторожными с некоторыми смешанными напитками — авиаперелеты, разница во времени и высоте над уровнем моря могут повлиять на вас по-разному", — подчеркнула туристка.

Она также не рекомендует одиноким туристкам лететь в Камбоджу, ведь "чувствовала себя в наибольшей опасности" именно в этой стране.

Напомним, президент США Дональд Трамп скрыто остановил выдачу Green Card для украинских беженцев. Также мы рассказывали, какие парки развлечений разочаровали туристов.