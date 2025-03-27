Трамп наказав зупинити видачу Green Card українцям

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа негласно поставила на паузу обробку заявок на Green Card для окремих громадян. Легальне перебування деяких українців на території Штатів також стало під питання.

Про це пише CBS News, посилаючись на власні джерела.

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Повідомляється, що Служба громадянства та імміграції США (USCIS) нещодавно дала вказівку чиновникам призупинити обробку запитів на легальне постійне проживання, поданих іммігрантами, які отримали статус біженця або притулку.

Цей крок адміністрації Трампа на певний час поставить у правову невизначеність іммігрантів, які отримали притулок у США, в тому числі й українців.

"USCIS тимчасово призупиняє обробку певних заяв про зміну статусу до завершення додаткової перевірки з метою виявлення потенційного шахрайства, громадської безпеки або національної безпеки, відповідно до указів президента Трампа", — йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ США.

Green Card. Фото: Pinterest

В одному з президентських указів, Трамп доручив федеральним агентствам "максимально ретельно перевіряти всіх іноземців, які мають намір бути допущеними, в'їхати або вже перебувають на території Сполучених Штатів".

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