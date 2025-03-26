Air France анонсувала нові літаки першого класу — як виглядають

Каюта першого класу Air France. Фото: Air France

Французька авіакомпанія Air France презентувала оновлений перший клас La Première. Новий літак розробляли протягом 3 років.

Про це повідомляє avianews.com.

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Повідомляється, що перший клас буде доступний тільки на борту далекомагістральних авіалайнерів Boeing 777-300ER, який літатиме на обмежену кількість напрямків.

Нові літаки обладнані п'ятьма ілюмінаторами, які відкривають неймовірні краєвиди та освітлюють салон. Кожен пасажир зможе відпочити не лише в кріслі, а й на кушетці. Їх можна об'єднати та виспатися на повноцінному 2-х метровому ліжку. Свій особистий простір можна закрити від інших спеціальною цупкою шторою.

Розробники намагалися створити ідеальне місце для роботи, вживання їжі та відпочинку.

Каюта першого класу Air France. Фото: Air France

Ліжко в каюті першого класу Air France. Фото: Air France

Повідомляється, що перший рейс Париж-Нью-Йорк на оновленому Boeing 777-300ER вирушить вже цієї весни. Згодом компанія планує додати маршрути до Лос-Анджелеса, Сінгапура і Токіо.

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