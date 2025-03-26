Air France анонсировала новые самолеты первого класса - как выглядят

Каюта первого класса Air France. Фото: Air France

Французская авиакомпания Air France презентовала обновленный первый класс La Première. Новый самолет разрабатывали в течение 3 лет.

Об этом сообщает avianews.com.

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Сообщается, что первый класс будет доступен только на борту дальнемагистральных авиалайнеров Boeing 777—300ER, который будет летать на ограниченное количество направлений.

Новые самолеты оборудованы пятью иллюминаторами, которые открывают невероятные виды и освещают салон. Каждый пассажир сможет отдохнуть не только в кресле, но и на кушетке. Их можно объединить и выспаться на полноценной 2-х метровой кровати. Свое личное пространство можно закрыть от других специальной плотной шторой.

Разработчики старались создать идеальное место для работы, приема пищи и отдыха.

Каюта первого класса Air France. Фото: Air France

Кровать в каюте первого класса Air France. Фото: Air France

Сообщается, что первый рейс Париж-Нью-Йорк на обновленном Boeing 777-300ER отправится уже этой весной. Впоследствии компания планирует добавить маршруты в Лос-Анджелес, Сингапур и Токио.

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