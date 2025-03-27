Трамп приказал остановить выдачу Green Card украинцам

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа негласно поставила на паузу обработку заявок на Green Card для отдельных граждан. Легальное пребывание некоторых украинцев на территории Штатов также стало под вопрос.

Об этом пишет CBS News, ссылаясь на собственные источники.

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Сообщается, что Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) недавно дала указание чиновникам приостановить обработку запросов на легальное постоянное проживание, поданных иммигрантами, которые получили статус беженца или убежища.

Этот шаг администрации Трампа на время поставит в правовую неопределенность иммигрантов, получивших убежище в США, в том числе и украинцев.

"USCIS временно приостанавливает обработку определенных заявлений об изменении статуса до завершения дополнительной проверки с целью выявления потенциального мошенничества, общественной безопасности или национальной безопасности, в соответствии с указами президента Трампа", — говорится в заявлении Министерства внутренних дел США.

Green Card. Фото: Pinterest

В одном из президентских указов, Трамп поручил федеральным агентствам "максимально тщательно проверять всех иностранцев, которые намерены быть допущенными, въехать или уже находятся на территории Соединенных Штатов".

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