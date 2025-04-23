Де варто побувати в Лондоні — поради туристам

Туристка поділилася небанальними локаціями в Лондоні
Лондон — це не лише Біґ-Бен, Букінгемський палац і червоні автобуси. Місто приховує безліч маловідомих, але неймовірно атмосферних місць, які не зустрінеш у путівниках.
Тревел-блогерка Sasha Kuzmenko в соцмережі TikTok показала цікаві локації у Лондоні.
Де варто побувати в Лондоні
Дівчина порадила обов'язково покататися на незвичному громадському транспорті Uber Boat, який курсує по Темзі.
Квиток вартує близько 500 гривень, проте поїздка того вартує. Прогулянка на човні відкриває Лондон по-новому.
Мандрівниця також порекомендувала побувати у затишному районі Belgravia. В ньому розташовано багато затишних кав'ярень та брендових магазинів.
@aleksa.meow
Нетипові та КРУТІ місця а Лондоні😍💔 Не забудьте зберігти! ✨ #подорожі #подорожієвропою #подорожісвітом #європа #подорожієвропа #лайфхакидляподорожей #британія #британія🇬🇧 #британіяукраїна🇬🇧🇺🇦 #украінцізакордоном #візавбританію #візавлондон♬ оригінальний звук - Sasha Kuzmenko 2.0 🪐
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