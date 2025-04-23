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Туристка поділилася небанальними локаціями в Лондоні

23 квітня 2025 20:21
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Де варто побувати в Лондоні — поради туристам
Мандрівниця в Лондоні. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Лондон — це не лише Біґ-Бен, Букінгемський палац і червоні автобуси. Місто приховує безліч маловідомих, але неймовірно атмосферних місць, які не зустрінеш у путівниках.

Тревел-блогерка Sasha Kuzmenko в соцмережі TikTok показала цікаві локації у Лондоні.

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Дівчина порадила обов'язково покататися на незвичному громадському транспорті Uber Boat, який курсує по Темзі.

Квиток вартує близько 500 гривень, проте поїздка того вартує. Прогулянка на човні відкриває Лондон по-новому.

Мандрівниця також порекомендувала побувати у затишному районі Belgravia. В ньому розташовано багато затишних кав'ярень та брендових магазинів.

Нагадаємо, ми розповідали про неймовірні скелі в Шотландії. Також ми писали про незвичний готель-в'язницю в Південній Кореї.

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