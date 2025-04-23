Где стоит побывать в Лондоне — советы туристам

Путешественница в Лондоне. Фото: Freepik

Лондон — это не только Биг-Бен, Букингемский дворец и красные автобусы. Город скрывает множество малоизвестных, но невероятно атмосферных мест, которые не встретишь в путеводителях.

Тревел-блогер Sasha Kuzmenko в соцсети TikTok показала интересные локации в Лондоне.

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Девушка посоветовала обязательно покататься на необычном общественном транспорте Uber Boat, который курсирует по Темзе.

Билет стоит около 500 гривен, однако поездка того стоит. Прогулка на лодке открывает Лондон по-новому.

Путешественница также порекомендовала побывать в уютном районе Belgravia. В нем расположено много уютных кафе и брендовых магазинов.

Напомним, мы рассказывали о невероятных скалах в Шотландии. Также мы писали о необычном отеле-тюрьме в Южной Корее.