Где стоит побывать в Лондоне — советы туристам

Туристка поделилась небанальными локациями в Лондоне
Лондон — это не только Биг-Бен, Букингемский дворец и красные автобусы. Город скрывает множество малоизвестных, но невероятно атмосферных мест, которые не встретишь в путеводителях.
Тревел-блогер Sasha Kuzmenko в соцсети TikTok показала интересные локации в Лондоне.
Где стоит побывать в Лондоне
Девушка посоветовала обязательно покататься на необычном общественном транспорте Uber Boat, который курсирует по Темзе.
Билет стоит около 500 гривен, однако поездка того стоит. Прогулка на лодке открывает Лондон по-новому.
Путешественница также порекомендовала побывать в уютном районе Belgravia. В нем расположено много уютных кафе и брендовых магазинов.
@aleksa.meow
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