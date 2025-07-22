5 небанальних локацій в Единбургу — підбірка

Замки Единбургу. Фото: tripadvisor.com

Единбург — шотландське місто казкових легенд, середньовічних вулиць та унікальної історії. Проте багато його унікальних локацій залишаються поза увагою туристів.

Досвідчена мандрівниця sofia.rist в TikTok розповіла про небанальні локації Единбургу, які варто побачити кожному.

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Де побувати в Единбурзі

За пів години їзди автобусом від міста розташована ферма Swanston Farm. Це справжня природна перлина, в якій мешкають пухнасті корівки. З вершин пагорбів відкриваються неймовірні краєвиди на море та околиці.

Мандрівниця також порадила відвідати Dean village. Це місце стало прототипом для зйомок "Гаррі Поттера". Тут ніби перед вашими очима оживає шотландський роман про лицарів. Це локація розташована всього за 15 хвилин від центру міста.

Туристка також порекомендувала побувати на Portobello Beach. Хоча вода в морі доволі прохолодна, проте це місце вражає неймовірними краєвидами та величезним пляжем.

Під час поїздки до Единбурга також варто побувати у колишньому місці для моряків — Ocean Mist, Leith. Тепер цю локацію обожнює молодь. Це вдале місце для довгих, вечірніх прогулянок.

Завершити візит до міста можна чашечкою кави у кав'ярні Waterstones, з якої відривається неймовірний краєвид на единбурзький замок. Ця локація також вражає різноманітним вибором книг, які можна придбати на пам'ять.

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