5 небанальных локаций в Эдинбурге - подборка

Замки Эдинбурга. Фото: tripadvisor.com

Эдинбург — шотландский город сказочных легенд, средневековых улиц и уникальной истории. Однако многие его уникальные локации остаются без внимания туристов.

Опытная путешественница sofia.rist в TikTok рассказала о небанальных локациях Эдинбурга, которые стоит увидеть каждому.

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В получасе езды на автобусе от города расположена ферма Swanston Farm. Это настоящая природная жемчужина, в которой обитают пушистые коровки. С вершин холмов открываются невероятные виды на море и окрестности.

Путешественница также посоветовала посетить Dean village. Это место стало прототипом для съемок "Гарри Поттера". Здесь будто перед вашими глазами оживает шотландский роман о рыцарях. Это локация расположена всего в 15 минутах от центра города.

Туристка также порекомендовала побывать на Portobello Beach. Хотя вода в море довольно прохладная, однако это место поражает невероятными видами и огромным пляжем.

Во время поездки в Эдинбург также стоит побывать в бывшем месте для моряков — Ocean Mist, Leith. Теперь эту локацию обожает молодежь. Это удачное место для долгих, вечерних прогулок.

Завершить визит в город можно чашечкой кофе в кафе Waterstones, из которого отрывается невероятный вид на Эдинбургский замок. Эта локация также поражает разнообразным выбором книг, которые можно приобрести на память.

Напомним, ранее мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air закрывает свою базу в столице ОАЭ Абу-Даби. Также турок признался, что его приятно поразило в украинцах.