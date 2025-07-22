5 небанальных локаций в Эдинбурге - подборка

Туристка поделилась небанальными локациями в Эдинбурге
Эдинбург — шотландский город сказочных легенд, средневековых улиц и уникальной истории. Однако многие его уникальные локации остаются без внимания туристов.
Опытная путешественница sofia.rist в TikTok рассказала о небанальных локациях Эдинбурга, которые стоит увидеть каждому.
Где побывать в Эдинбурге
В получасе езды на автобусе от города расположена ферма Swanston Farm. Это настоящая природная жемчужина, в которой обитают пушистые коровки. С вершин холмов открываются невероятные виды на море и окрестности.
Путешественница также посоветовала посетить Dean village. Это место стало прототипом для съемок "Гарри Поттера". Здесь будто перед вашими глазами оживает шотландский роман о рыцарях. Это локация расположена всего в 15 минутах от центра города.
Туристка также порекомендовала побывать на Portobello Beach. Хотя вода в море довольно прохладная, однако это место поражает невероятными видами и огромным пляжем.
Во время поездки в Эдинбург также стоит побывать в бывшем месте для моряков — Ocean Mist, Leith. Теперь эту локацию обожает молодежь. Это удачное место для долгих, вечерних прогулок.
Завершить визит в город можно чашечкой кофе в кафе Waterstones, из которого отрывается невероятный вид на Эдинбургский замок. Эта локация также поражает разнообразным выбором книг, которые можно приобрести на память.
@sofia.rist
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Напомним, ранее мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air закрывает свою базу в столице ОАЭ Абу-Даби. Также турок признался, что его приятно поразило в украинцах.
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