Як відмити ноги від піску, не забруднившись на пляжі — лайфхак

Туристка поділилась геніальним лайфхаком, як відмитись від піску
Вже не за горами сезон відпусток. Відпочинок на сонячному пляжі надає нам сили, проте пісок, який забивається у одяг та прилипає до шкіри, може зіпсувати настрій.
Про це пише Daily Express.
Як очиститись від піску після пляжу
Користувачка Instagram @dailyorginalvids оприлюднила відео, на якому поділилася напрочуд простим способом змити пісок з ніг. Відтепер вам не потрібно відвідувати громадський душ або терти ноги рушником.
Для цього способу туристка використала звичайний поліетиленовий пакет, який вона наповнила морською водою.
Тримаючи пакет за ручки, вона занурює в нього ноги по черзі. Пісок швидко змивається із п'ят і можна взуватися у чисте взуття. Окрім того, блогерка поділилася й іншими лайфхаками, які будуть корисними під час відпочинку на пляжі.
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