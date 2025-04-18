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Туристка поділилась геніальним лайфхаком, як відмитись від піску

18 квітня 2025 14:30
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Як відмити ноги від піску, не забруднившись на пляжі — лайфхак
Пара відпочиває на пляжі. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Вже не за горами сезон відпусток. Відпочинок на сонячному пляжі надає нам сили, проте пісок, який забивається у одяг та прилипає до шкіри, може зіпсувати настрій.

Про це пише Daily Express.

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Користувачка Instagram @dailyorginalvids оприлюднила відео, на якому поділилася напрочуд простим способом змити пісок з ніг. Відтепер вам не потрібно відвідувати громадський душ або терти ноги рушником.

Для цього способу туристка використала звичайний поліетиленовий пакет, який вона наповнила морською водою.

Тримаючи пакет за ручки, вона занурює в нього ноги по черзі. Пісок швидко змивається із п'ят і можна взуватися у чисте взуття. Окрім того, блогерка поділилася й іншими лайфхаками, які будуть корисними під час відпочинку на пляжі.

Турист поділився геніальним лайфхаком, як відмитись від піску - фото 1
Як відмити ноги від піску. Фото: скриншотInstagram
Турист поділився геніальним лайфхаком, як відмитись від піску - фото 2
Як відмити ноги від піску. Фото: скриншот Instagram
Турист поділився геніальним лайфхаком, як відмитись від піску - фото 3
Як відмити ноги від піску. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми розповідали, які міста в Європі варто відвідати тим, хто полюбляє гуляти пішки. Також ми писали про маловідомі українські міста які вражають своєю красою.

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