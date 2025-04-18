Як відмити ноги від піску, не забруднившись на пляжі — лайфхак

Пара відпочиває на пляжі. Фото: Freepik

Вже не за горами сезон відпусток. Відпочинок на сонячному пляжі надає нам сили, проте пісок, який забивається у одяг та прилипає до шкіри, може зіпсувати настрій.

Про це пише Daily Express.

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Користувачка Instagram @dailyorginalvids оприлюднила відео, на якому поділилася напрочуд простим способом змити пісок з ніг. Відтепер вам не потрібно відвідувати громадський душ або терти ноги рушником.

Для цього способу туристка використала звичайний поліетиленовий пакет, який вона наповнила морською водою.

Тримаючи пакет за ручки, вона занурює в нього ноги по черзі. Пісок швидко змивається із п'ят і можна взуватися у чисте взуття. Окрім того, блогерка поділилася й іншими лайфхаками, які будуть корисними під час відпочинку на пляжі.

Як відмити ноги від піску. Фото: скриншотInstagram

Як відмити ноги від піску. Фото: скриншот Instagram

Як відмити ноги від піску. Фото: скриншот Instagram

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