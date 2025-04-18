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Туристка поделилась гениальным лайфхаком, как отмыться от песка

18 апреля 2025 14:30
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Как отмыть ноги от песка, не испачкавшись на пляже - лайфхак
Пара отдыхает на пляже. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Уже не за горами сезон отпусков. Отдых на солнечном пляже придает нам силы, однако песок, который забивается в одежду и прилипает к коже, может испортить настроение.

Об этом пишет Daily Express.

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Пользовательница Instagram @dailyorginalvids обнародовала видео, на котором поделилась удивительно простым способом смыть песок с ног. Отныне вам не нужно посещать общественный душ или тереть ноги полотенцем.

Для этого способа туристка использовала обычный полиэтиленовый пакет, который она наполнила морской водой.

Держа пакет за ручки, она погружает в него ноги по очереди. Песок быстро смывается с пяток и можно обуваться в чистую обувь. Кроме того, блогер поделилась и другими лайфхаками, которые будут полезными во время отдыха на пляже.

Турист поділився геніальним лайфхаком, як відмитись від піску - фото 1
Как отмыть ноги от песка. Фото: скриншотInstagram
Турист поділився геніальним лайфхаком, як відмитись від піску - фото 2
Как отмыть ноги от песка. Фото: скриншот Instagram
Турист поділився геніальним лайфхаком, як відмитись від піску - фото 3
Как отмыть ноги от песка. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы рассказывали, какие города в Европе стоит посетить тем, кто любит гулять пешком. Также мы писали о малоизвестных украинских городах которые поражают своей красотой.

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