Japan Airlines втрапила у скандал — у чому звинувачують авіакомпанію

Дівчинка снідає в літаку. Фото: Pinterest

Мати двох дітей та популярна блогерка розкритикувала авіакомпанію Japan Airlines. На її думку, правила компанії дискримінують молодих батьків.

Про це пише Daily Mail.

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Скандал із Japan Airlines

Тревел-блогерка Софі Калімеріду висловила своє розчарування політикою авіакомпанії Japan Airlines після перельоту з донькою і маленьким сином. Вона звинуватила Japan Airlines у відчуженні батьків і дітей на користь пасажирів, які віддають перевагу більш спокійним подорожам.

"Japan Airlines — ЄДИНА авіакомпанія у світі, яка при виборі місця показує, чи є поруч немовлята, щоб ви могли їх уникнути", — поскаржилась жінка.

На її думку, таким чином авіакомпанія налаштовує мільйони людей уникати дітей, які можуть зробити політ некомфортним.

Авіакомпанія Japan Airlines, яка обслуговує 66 міжнародних маршрутів по всьому світу, дійсно в додатку показує значок дитини (до 2-х років) під час вибору місця.

Вона була створена для того, щоб пасажири змогли обрати місця по тихіше. Хоча в авіакомпанії попереджають, що розподіл місць завжди може змінитися перед вильотом.

Проте в Japan Airlines турбуються про малюків. В салоні літаків доступна гаряча вода для миття пляшечок, розваги для дітлахів під час польоту. Також туалети облаштовані сповивальними столиками.

Багато батьків підтримали блогерку, завивши, що виокремлення немовлят в літаку є неправильним.

Проте багато хто вважає таку можливість обирати місця дуже класною ідеєю.

"Japan Airlines розуміють своїх клієнтів. Саме так завжди має працювати бізнес. Сподіваюся, більше авіакомпаній приймуть таку політику!", — написав один з користувачів.

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також тревел-блогерка поділилася своїм секретом, як отримати найкращі місця в літаках Ryanair без додаткових доплат.