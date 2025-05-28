Japan Airlines втрапила у скандал — у чому звинувачують авіакомпанію

Туристка накинулась на авіакомпанію через дискримінацію дітей
Мати двох дітей та популярна блогерка розкритикувала авіакомпанію Japan Airlines. На її думку, правила компанії дискримінують молодих батьків.
Про це пише Daily Mail.
Скандал із Japan Airlines
Тревел-блогерка Софі Калімеріду висловила своє розчарування політикою авіакомпанії Japan Airlines після перельоту з донькою і маленьким сином. Вона звинуватила Japan Airlines у відчуженні батьків і дітей на користь пасажирів, які віддають перевагу більш спокійним подорожам.
"Japan Airlines — ЄДИНА авіакомпанія у світі, яка при виборі місця показує, чи є поруч немовлята, щоб ви могли їх уникнути", — поскаржилась жінка.
На її думку, таким чином авіакомпанія налаштовує мільйони людей уникати дітей, які можуть зробити політ некомфортним.
Авіакомпанія Japan Airlines, яка обслуговує 66 міжнародних маршрутів по всьому світу, дійсно в додатку показує значок дитини (до 2-х років) під час вибору місця.
Вона була створена для того, щоб пасажири змогли обрати місця по тихіше. Хоча в авіакомпанії попереджають, що розподіл місць завжди може змінитися перед вильотом.
Проте в Japan Airlines турбуються про малюків. В салоні літаків доступна гаряча вода для миття пляшечок, розваги для дітлахів під час польоту. Також туалети облаштовані сповивальними столиками.
Багато батьків підтримали блогерку, завивши, що виокремлення немовлят в літаку є неправильним.
Проте багато хто вважає таку можливість обирати місця дуже класною ідеєю.
"Japan Airlines розуміють своїх клієнтів. Саме так завжди має працювати бізнес. Сподіваюся, більше авіакомпаній приймуть таку політику!", — написав один з користувачів.
Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів. Також тревел-блогерка поділилася своїм секретом, як отримати найкращі місця в літаках Ryanair без додаткових доплат.
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