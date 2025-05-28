Japan Airlines попала в скандал - в чем обвиняют авиакомпанию

Девочка завтракает в самолете. Фото: Pinterest

Мать двоих детей и популярная блогерша раскритиковала авиакомпанию Japan Airlines. По ее мнению, правила компании дискриминируют молодых родителей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Скандал с Japan Airlines

Тревел-блогер Софи Калимериду выразила свое разочарование политикой авиакомпании Japan Airlines после перелета с дочкой и маленьким сыном. Она обвинила Japan Airlines в отчуждении родителей и детей в пользу пассажиров, которые предпочитают более спокойные путешествия.

"Japan Airlines — ЕДИНСТВЕННАЯ авиакомпания в мире, которая при выборе места показывает, есть ли рядом младенцы, чтобы вы могли их избежать", — пожаловалась женщина.

По ее мнению, таким образом авиакомпания настраивает миллионы людей избегать детей, которые могут сделать полет некомфортным.

Авиакомпания Japan Airlines, которая обслуживает 66 международных маршрутов по всему миру, действительно в приложении показывает значок ребенка (до 2-х лет) при выборе места.

Она была создана для того, чтобы пассажиры смогли выбрать места по тише. Хотя в авиакомпании предупреждают, что распределение мест всегда может измениться перед вылетом.

Однако в Japan Airlines беспокоятся о малышах. В салоне самолетов доступна горячая вода для мытья бутылочек, развлечения для детей во время полета. Также туалеты обустроены пеленальными столиками.

Многие родители поддержали блогера, заявив, что выделение младенцев в самолете является неправильным.

Однако многие считают такую возможность выбирать места очень классной идеей.

"Japan Airlines понимают своих клиентов. Именно так всегда должен работать бизнес. Надеюсь, больше авиакомпаний примут такую политику!", — написал один из пользователей.

Напомним, мы рассказывали, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил часть скидок для пассажиров. Также тревел-блогер поделилась своим секретом, как получить лучшие места в самолетах Ryanair без дополнительных доплат.