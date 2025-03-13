Небезпечний TikTok-тренд в туристів — чому варто ігнорувати

Дівчина в аеропорту. Фото: Freepik

Експерти з авіаперевезень попереджають, що популярний в соцмережах тренд може зіпсувати вам відпустку. Відео з ним поширили більше 300 мільйонів користувачів.

Про це пише Express.

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Суть тренду полягає в тому, щоб кинути собі виклик та прибути на свій рейс за 15 хвилин до вильоту. Таким чином начебто не буде черг на контролі і ви зможете швидко потрапити в літак.

Проте думки користувачів соцмереж розділились. Багато хто впевнений, що такий лайфхак дуже ризикований.

"Я краще просиджу в аеропорту дві години, ніж ризикну пропустити свій рейс".

"Я не розумію, чому люди запізнюються на літак".

"Це сотні доларів, які ви втрачаєте через те, що не можете дочекатися виходу на посадку. Я б чекав на виході на посадку щонайменше 1-2 години, тому що я дуже боюся пропустити свій рейс".

Пасажири прямують на посадку в аеропорту. Фото: Freepik

Експерти закликають мандрівників не піддаватися модній течії і прибувати до аеропорту заздалегідь, особливо на свята.

"Хоча дехто, можливо, досяг успіху з цим трендом, тенденція значною мірою залежить від змінних факторів, таких як час очікування в черзі і відстань до виходу на посадку, які можуть відрізнятися в залежності від аеропорту і часу вашого рейсу. Крім того, посадка зазвичай починається за 45 хвилин до вильоту", — попередила Аманда Паркер з Netflights.

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