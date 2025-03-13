Опасный TikTok-тренд у туристов — почему стоит игнорировать

Девушка в аэропорту. Фото: Freepik

Эксперты по авиаперевозкам предупреждают, что популярный в соцсетях тренд может испортить вам отпуск. Видео с ним распространили более 300 миллионов пользователей.

Об этом пишет Express.

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Суть тренда заключается в том, чтобы бросить себе вызов и прибыть на свой рейс за 15 минут до вылета. Таким образом вроде бы не будет очередей на контроле и вы сможете быстро попасть в самолет.

Однако мнения пользователей соцсетей разделились. Многие уверены, что такой лайфхак очень рискованный.

"Я лучше просижу в аэропорту два часа, чем рискну пропустить свой рейс".

"Я не понимаю, почему люди опаздывают на самолет".

"Это сотни долларов, которые вы теряете из-за того, что не можете дождаться выхода на посадку. Я бы ждал на выходе на посадку минимум 1-2 часа, потому что я очень боюсь пропустить свой рейс".

Пассажиры направляются на посадку в аэропорту. Фото: Freepik

Эксперты призывают путешественников не поддаваться модному течению и прибывать в аэропорт заранее, особенно на праздники.

"Хотя некоторые, возможно, преуспели с этим трендом, тенденция в значительной степени зависит от переменных факторов, таких как время ожидания в очереди и расстояние до выхода на посадку, которые могут отличаться в зависимости от аэропорта и времени вашего рейса. Кроме того, посадка обычно начинается за 45 минут до вылета", — предупредила Аманда Паркер из Netflights.

Напомним, мы рассказывали, почему стоит посетить Японию. Также мы рассказывали, в каких ресторанах Рима можно поужинать без очередей и толп туристов.