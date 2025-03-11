Чому варто відвідати віадук Гленфіннан — поради туристам

Маршрут «Гоґвортського експресу» став найгарнішим для туристів
Віадук Гленфіннан, який отримав прізвисько "Гоґвортський експрес" та розташований на території Шотландії, зібрав найбільше позитивних відгуків на порталі для мандрівників Tripadvisor. Мандрівники обожнюють це місце за красиві краєвиди.
Про це пише Express.
Чому варто відвідати віадук Гленфіннан
Для любителів фільмів про Гаррі Поттера подорож "Гоґвортським експресом" стане незабутньою. Маршрут Якобітським паротягом був визнаний наймальовничішим у світі та найкращим у Великій Британії.
Віадук Гленфіннан є найбільш знаковою пам'яткою на маршруті, звідки відкривається приголомшливий вид на пам'ятник Гленфіннан і води озера Лох-Шіл.
Понад 1245 відгуків на TripAdvisor вихваляють його захопливі краєвиди.
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