Чому варто відвідати віадук Гленфіннан — поради туристам

Якобітський паротяг на віадуку Гленфіннан. Фото: jacobitetrail.co.uk

Віадук Гленфіннан, який отримав прізвисько "Гоґвортський експрес" та розташований на території Шотландії, зібрав найбільше позитивних відгуків на порталі для мандрівників Tripadvisor. Мандрівники обожнюють це місце за красиві краєвиди.

Про це пише Express.

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Для любителів фільмів про Гаррі Поттера подорож "Гоґвортським експресом" стане незабутньою. Маршрут Якобітським паротягом був визнаний наймальовничішим у світі та найкращим у Великій Британії.

Віадук Гленфіннан є найбільш знаковою пам'яткою на маршруті, звідки відкривається приголомшливий вид на пам'ятник Гленфіннан і води озера Лох-Шіл.

Якобітський паротяг на віадуку Гленфіннан. Фото: mingarrylodges.com

Понад 1245 відгуків на TripAdvisor вихваляють його захопливі краєвиди.

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