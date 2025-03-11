Почему стоит посетить виадук Гленфиннан — советы туристам

Якобитский паровоз на виадуке Гленфиннан. Фото: jacobitetrail.co.uk

Виадук Гленфиннан, который получил прозвище "Хогвартский экспресс" и расположен на территории Шотландии, собрал больше всего положительных отзывов на портале для путешественников Tripadvisor. Путешественники обожают это место за красивые пейзажи.

Об этом пишет Express.

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Для любителей фильмов о Гарри Поттере путешествие "Хогвартским экспрессом" станет незабываемым. Маршрут Якобитским паровозом был признан самым живописным в мире и лучшим в Великобритании.

Виадук Гленфиннан является наиболее знаковой достопримечательностью на маршруте, откуда открывается потрясающий вид на памятник Гленфиннан и воды озера Лох-Шил.

Якобитский паровоз на виадуке Гленфиннан. Фото: mingarrylodges.com

Более 1245 отзывов на TripAdvisor восхваляют его захватывающие виды.

Напомним, мы рассказывали, что в Турции расположено одно из самых захватывающих археологических чудес света — подземный город Деринкую. Также мы писали о невероятных локациях на Львовщине.