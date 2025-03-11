Почему стоит посетить виадук Гленфиннан — советы туристам

Маршрут "Хогвартского экспресса" стал самым красивым для туристов
Виадук Гленфиннан, который получил прозвище "Хогвартский экспресс" и расположен на территории Шотландии, собрал больше всего положительных отзывов на портале для путешественников Tripadvisor. Путешественники обожают это место за красивые пейзажи.
Об этом пишет Express.
Почему стоит посетить виадук Гленфиннан
Для любителей фильмов о Гарри Поттере путешествие "Хогвартским экспрессом" станет незабываемым. Маршрут Якобитским паровозом был признан самым живописным в мире и лучшим в Великобритании.
Виадук Гленфиннан является наиболее знаковой достопримечательностью на маршруте, откуда открывается потрясающий вид на памятник Гленфиннан и воды озера Лох-Шил.
Более 1245 отзывов на TripAdvisor восхваляют его захватывающие виды.
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