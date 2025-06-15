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Головна Туризм Туристів попередили про смертельну інфекцію

Туристів попередили про смертельну інфекцію

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Дата публікації: 15 червня 2025 19:23
Як вберегтись від сказу закордоном — рекомендації медиків
Мандрівниця погано себе почуває. Фото: Freepik
Ключові моменти Як вберегтись від небезпечної інфекції закордоном

Експерти в галузі охорони здоров'я попередили всіх мандрівників про "надзвичайно серйозну" інфекцію, яка призводить до смерті. Її виявили в більш ніж 150 країнах світу. 

Про це пише Daily Express.

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Як вберегтись від небезпечної інфекції закордоном

Travel Health Pro радить відпочивальникам перевірити, чи не заражений їх пункт призначення сказом. Сказ — це вірусне захворювання, яке поширюється через слину інфікованих тварин.

Якщо вас вкусила або подряпала інфікована тварина, це може призвести до галюцинацій, утрудненого дихання і навіть паралічу.

Хоча випадки сказу серед мандрівників "рідкісні", вони майже завжди призводять до летального випадку. Медики також попереджають, що часто буває важко визначити, чи заражена тварина.

Туристів попередили про смертельний вірус - фото 1
Заражений пес. Фото: Freepik

Найкращий спосіб захистити себе — зробити щеплення від сказу. Під час подорожі ви також можете мінімізувати ризик сказу, уникаючи контакту з будь-якими дикими тваринами та домашніми улюбленцями. Travel Health Pro попереджає, що тварини зі звичною поведінкою також можуть бути інфікованими.

Якщо вас вкусила чи подряпала тварина закордоном: 

Якщо вас вкусила чи подряпала тварина за кордоном:

  • Негайно ретельно промийте ранку водою з милом;
  • Нанесіть дезінфікуючий засіб, наприклад, 70% спирт або розчин йоду, і закрийте рану пов'язкою;
  • Якщо слина тварини потрапила в очі, ніс або рот — якнайшвидше ретельно вимийте обличчя чистою водою.

Нагадаємо, ми розповідали, за що в Італії можуть оштрафувати на 500 євро. Також місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону через виявлену загадкову речовину на піску.

смерть подорож закордон туризм інфекції
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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