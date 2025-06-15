Як вберегтись від сказу закордоном — рекомендації медиків

Мандрівниця погано себе почуває. Фото: Freepik

Експерти в галузі охорони здоров'я попередили всіх мандрівників про "надзвичайно серйозну" інфекцію, яка призводить до смерті. Її виявили в більш ніж 150 країнах світу.

Про це пише Daily Express.

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Travel Health Pro радить відпочивальникам перевірити, чи не заражений їх пункт призначення сказом. Сказ — це вірусне захворювання, яке поширюється через слину інфікованих тварин.

Якщо вас вкусила або подряпала інфікована тварина, це може призвести до галюцинацій, утрудненого дихання і навіть паралічу.

Хоча випадки сказу серед мандрівників "рідкісні", вони майже завжди призводять до летального випадку. Медики також попереджають, що часто буває важко визначити, чи заражена тварина.

Заражений пес. Фото: Freepik

Найкращий спосіб захистити себе — зробити щеплення від сказу. Під час подорожі ви також можете мінімізувати ризик сказу, уникаючи контакту з будь-якими дикими тваринами та домашніми улюбленцями. Travel Health Pro попереджає, що тварини зі звичною поведінкою також можуть бути інфікованими.

Якщо вас вкусила чи подряпала тварина закордоном:

Якщо вас вкусила чи подряпала тварина за кордоном:

Негайно ретельно промийте ранку водою з милом;

Нанесіть дезінфікуючий засіб, наприклад, 70% спирт або розчин йоду, і закрийте рану пов'язкою;

Якщо слина тварини потрапила в очі, ніс або рот — якнайшвидше ретельно вимийте обличчя чистою водою.

Нагадаємо, ми розповідали, за що в Італії можуть оштрафувати на 500 євро. Також місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону через виявлену загадкову речовину на піску.