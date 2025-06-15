Как уберечься от бешенства за рубежом - рекомендации медиков

Путешественница плохо себя чувствует. Фото: Freepik

Эксперты в области здравоохранения предупредили всех путешественников о "чрезвычайно серьезной" инфекции, которая приводит к смерти. Ее обнаружили в более чем 150 странах мира.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Как уберечься от опасной инфекции за рубежом

Travel Health Pro советует отдыхающим проверить, не заражен ли их пункт назначения бешенством. Бешенство — это вирусное заболевание, которое распространяется через слюну инфицированных животных.

Если вас укусило или поцарапало инфицированное животное, это может привести к галлюцинациям, затрудненному дыханию и даже параличу.

Хотя случаи бешенства среди путешественников "редки", они почти всегда приводят к летальному исходу. Медики также предупреждают, что часто бывает трудно определить, заражено ли животное.

Зараженный пес. Фото: Freepik

Лучший способ защитить себя — сделать прививку от бешенства. Во время путешествия вы также можете минимизировать риск бешенства, избегая контакта с любыми дикими животными и домашними любимцами. Travel Health Pro предупреждает, что животные с привычным поведением также могут быть инфицированными.

Если вас укусило или поцарапало животное заграницей:

Если вас укусило или поцарапало животное за рубежом:

Немедленно тщательно промойте ранку водой с мылом;

Нанесите дезинфицирующее средство, например, 70% спирт или раствор йода, и закройте рану повязкой;

Если слюна животного попала в глаза, нос или рот - как можно быстрее тщательно вымойте лицо чистой водой.

Напомним, мы рассказывали, за что в Италии могут оштрафовать на 500 евро. Также местные власти Валенсии закрыли многие пляжи в пик сезона из-за обнаруженного загадочного вещества на песке.