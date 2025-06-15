Как уберечься от бешенства за рубежом - рекомендации медиков

Туристов предупредили о смертельной инфекции
Эксперты в области здравоохранения предупредили всех путешественников о "чрезвычайно серьезной" инфекции, которая приводит к смерти. Ее обнаружили в более чем 150 странах мира.
Об этом пишет Daily Express.
Как уберечься от опасной инфекции за рубежом
Travel Health Pro советует отдыхающим проверить, не заражен ли их пункт назначения бешенством. Бешенство — это вирусное заболевание, которое распространяется через слюну инфицированных животных.
Если вас укусило или поцарапало инфицированное животное, это может привести к галлюцинациям, затрудненному дыханию и даже параличу.
Хотя случаи бешенства среди путешественников "редки", они почти всегда приводят к летальному исходу. Медики также предупреждают, что часто бывает трудно определить, заражено ли животное.
Лучший способ защитить себя — сделать прививку от бешенства. Во время путешествия вы также можете минимизировать риск бешенства, избегая контакта с любыми дикими животными и домашними любимцами. Travel Health Pro предупреждает, что животные с привычным поведением также могут быть инфицированными.
Если вас укусило или поцарапало животное заграницей:
Если вас укусило или поцарапало животное за рубежом:
- Немедленно тщательно промойте ранку водой с мылом;
- Нанесите дезинфицирующее средство, например, 70% спирт или раствор йода, и закройте рану повязкой;
- Если слюна животного попала в глаза, нос или рот - как можно быстрее тщательно вымойте лицо чистой водой.
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