Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Туристов предупредили о смертельной инфекции

Туристов предупредили о смертельной инфекции

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 19:23
Как уберечься от бешенства за рубежом - рекомендации медиков
Путешественница плохо себя чувствует. Фото: Freepik
Ключові моменти Как уберечься от опасной инфекции за рубежом

Эксперты в области здравоохранения предупредили всех путешественников о "чрезвычайно серьезной" инфекции, которая приводит к смерти. Ее обнаружили в более чем 150 странах мира.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Как уберечься от опасной инфекции за рубежом

Travel Health Pro советует отдыхающим проверить, не заражен ли их пункт назначения бешенством. Бешенство — это вирусное заболевание, которое распространяется через слюну инфицированных животных.

Если вас укусило или поцарапало инфицированное животное, это может привести к галлюцинациям, затрудненному дыханию и даже параличу.

Хотя случаи бешенства среди путешественников "редки", они почти всегда приводят к летальному исходу. Медики также предупреждают, что часто бывает трудно определить, заражено ли животное.

Туристів попередили про смертельний вірус - фото 1
Зараженный пес. Фото: Freepik

Лучший способ защитить себя — сделать прививку от бешенства. Во время путешествия вы также можете минимизировать риск бешенства, избегая контакта с любыми дикими животными и домашними любимцами. Travel Health Pro предупреждает, что животные с привычным поведением также могут быть инфицированными.

Если вас укусило или поцарапало животное заграницей:

Если вас укусило или поцарапало животное за рубежом:

  • Немедленно тщательно промойте ранку водой с мылом;
  • Нанесите дезинфицирующее средство, например, 70% спирт или раствор йода, и закройте рану повязкой;
  • Если слюна животного попала в глаза, нос или рот - как можно быстрее тщательно вымойте лицо чистой водой.

Напомним, мы рассказывали, за что в Италии могут оштрафовать на 500 евро. Также местные власти Валенсии закрыли многие пляжи в пик сезона из-за обнаруженного загадочного вещества на песке.

смерть путешествие заграница туризм инфекции
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации