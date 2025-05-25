Ясновидиця попередила про землетрус в Японії — туристи масово скасовують подорожі

Вулички Японії з місцевою жителькою. Фото: Freepik

Жахливе пророцтво жінки, яку називають "новою Бабою Вангою", змусило деяких туристів скасувати поїздки до курортної країни. Йдеться про японську ясновидицю Рьо Тацукі.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Ясновидиця попередила про небезпеку в Японії

У 1999 році художниця манґи Рьо Тацукі опублікувала книгу "Майбутнє, яке я бачила", в якій вона з точністю до місяця передбачила землетрус, що стався в регіоні Тохоку в березні 2011 року. Землетрус спричинив цунамі, яке забрало десятки тисяч життів і вдарило по атомній електростанції Фукусіма Дайічі, що призвело до найбільшої ядерної аварії з часів Чорнобиля.

Її наступне передбачення стосувалося землетрусу в липні 2025 року. Рьо попередила, що "під морським дном між Японією і Філіппінами з'явиться тріщина, яка підніме на берег хвилі, втричі вищі за ті, що були під час землетрусу в Тохоку".

Інші ясновидці з Японії та Гонконгу підтвердили ці попередження та викликали паніку в Мережі. Ці "передбачення" землетрусу призвели до того, що забобонні туристи, особливо у Східній Азії, скасували або відклали свої відпустки.

Краєвиди Японії. Фото: Freepik

Керуючий директор гонконгської туристичної агенції WWPKG Сінь Юнь розповів, що кількість бронювань до Японії скоротилася вдвічі, і очікується подальше падіння протягом наступних кількох місяців.

Страхи перед "великим" землетрусом зростають відтоді, як у січні японський уряд попередив, що ймовірність сильного землетрусу в улоговині Нанкай впродовж 30 років становить 80%.

Проте деякі сейсмологи критично ставляться до таких передбачень. Сейсмолог і почесний професор Токійського університету Роберт Геллер назвав землетрус в улоговині Нанкай "вигаданою конструкцією" і "суто гіпотетичним сценарієм".

Він стверджує, що землетруси не відбуваються циклічно, а можуть статися в будь-якому місці і в будь-який час, а це означає, що немає сенсу розраховувати, коли станеться наступний землетрус, виходячи з часу попередніх катастроф.

Нагадаємо, ми розповідали про новий штраф в турецьких аеропортах. Також ми писали про неймовірне місто у Франції, яке не поступається красою Парижу.