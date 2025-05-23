В Туреччині штрафуватимуть пасажирів — деталі

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Турецька влада запровадила новий штраф. Він буде застосовуватися до тих пасажирів, які намагаються покинути літак одразу після приземлення.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Повідомляється, що новий штраф будуть стягувати з тих людей, які рано розстібають ремінь безпеки і встають ще до того, як літак прямує до термінала. Такі суворі заходи були впроваджені задля безпеки пасажирів, які ризикують травмуватися.

"Згідно з правилами, авіакомпанії зобов'язані нагадувати пасажирам про необхідність пристебнути ремені безпеки під час і після посадки, поки вони не досягнуть місця стоянки, а також чітко вказувати на те, що про будь-яке порушення буде повідомлено авіаційній владі і накладено штраф", — повідомило німецьке інформаційне агентство DPA.

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Багато користувачів Reddit були обурені такими штрафами. Дехто пояснив, що довгі польоти дуже втомлюють і трохи раніше встаючи зі свого місця, є можливість трохи розім'яти тіло, що болить.

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