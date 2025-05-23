В Турции будут штрафовать пассажиров - детали

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Турецкие власти ввели новый штраф. Он будет применяться к тем пассажирам, которые пытаются покинуть самолет сразу после приземления.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Сообщается, что новый штраф будут взимать с тех людей, которые рано расстегивают ремень безопасности и встают еще до того, как самолет направляется к терминалу. Такие строгие меры были внедрены для безопасности пассажиров, которые рискуют травмироваться.

"Согласно правилам, авиакомпании обязаны напоминать пассажирам о необходимости пристегнуть ремни безопасности во время и после посадки, пока они не достигнут места стоянки, а также четко указывать на то, что о любом нарушении будет сообщено авиационным властям и наложен штраф", — сообщило немецкое информационное агентство DPA.

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Многие пользователи Reddit были возмущены такими штрафами. Некоторые объяснили, что долгие полеты очень утомляют и чуть раньше вставая со своего места, есть возможность немного размять болящее тело.

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