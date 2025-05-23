Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Туризм Турция будет штрафовать "нетерпеливых" пассажиров на 60 евро

Турция будет штрафовать "нетерпеливых" пассажиров на 60 евро

Ua en ru
Дата публикации 23 мая 2025 21:37
В Турции будут штрафовать пассажиров - детали
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Турецкие власти ввели новый штраф. Он будет применяться к тем пассажирам, которые пытаются покинуть самолет сразу после приземления.

Об этом сообщает Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

В Турции будут наказывать пассажиров, нарушающих безопасность

Сообщается, что новый штраф будут взимать с тех людей, которые рано расстегивают ремень безопасности и встают еще до того, как самолет направляется к терминалу. Такие строгие меры были внедрены для безопасности пассажиров, которые рискуют травмироваться.

"Согласно правилам, авиакомпании обязаны напоминать пассажирам о необходимости пристегнуть ремни безопасности во время и после посадки, пока они не достигнут места стоянки, а также четко указывать на то, что о любом нарушении будет сообщено авиационным властям и наложен штраф", — сообщило немецкое информационное агентство DPA.

Туреччина штрафуватиме "нетерплячих" пасажирів на 60 євро - фото 1
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Многие пользователи Reddit были возмущены такими штрафами. Некоторые объяснили, что долгие полеты очень утомляют и чуть раньше вставая со своего места, есть возможность немного размять болящее тело.

Напомним, мы рассказывали о красивой стране в Азии, которая насчитывает более семи тысяч островов. Также мы писали о невероятном городе во Франции, который не уступает красотой Парижу.

Турция авиарейсы самолет штраф безопасность
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /