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Туристы отменяют поездки после пророчества "новой Бабы Ванги"

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Дата публикации 25 мая 2025 13:17
Ясновидящая предупредила о землетрясении в Японии - туристы массово отменяют путешествия
Улочки Японии с местной жительницей. Фото: Freepik

Ужасное пророчество женщины, которую называют "новой Бабой Вангой", заставило некоторых туристов отменить поездки в курортную страну. Речь идет о японской ясновидящей Рё Тацуки.

Об этом пишет Daily Express.

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В 1999 году художница манги Рё Тацуки опубликовала книгу "Будущее, которое я видела", в которой она с точностью до месяца предсказала землетрясение, произошедшее в регионе Тохоку в марте 2011 года. Землетрясение вызвало цунами, которое унесло десятки тысяч жизней и ударило по атомной электростанции Фукусима Дайичи, что привело к крупнейшей ядерной аварии со времен Чернобыля.

Ее следующее предсказание касалось землетрясения в июле 2025 года. Рё предупредила, что "под морским дном между Японией и Филиппинами появится трещина, которая поднимет на берег волны, втрое выше тех, что были во время землетрясения в Тохоку".

Другие ясновидящие из Японии и Гонконга подтвердили эти предупреждения и вызвали панику в Сети. Эти "предсказания" землетрясения привели к тому, что суеверные туристы, особенно в Восточной Азии, отменили или отложили свои отпуска.

Туристи скасовують поїздки після пророцтва "нової Баби Ванги" - фото 1
Пейзажи Японии. Фото: Freepik

Управляющий директор гонконгского туристического агентства WWPKG Синь Юнь рассказал, что количество бронирований в Японию сократилось вдвое, и ожидается дальнейшее падение в течение следующих нескольких месяцев.

Страхи перед "большим" землетрясением растут с тех пор, как в январе японское правительство предупредило, что вероятность сильного землетрясения в котловине Нанкай в течение 30 лет составляет 80%.

Однако некоторые сейсмологи критически относятся к таким предсказаниям. Сейсмолог и почетный профессор Токийского университета Роберт Геллер назвал землетрясение в котловине Нанкай "вымышленной конструкцией" и "чисто гипотетическим сценарием".

Он утверждает, что землетрясения не происходят циклически, а могут произойти в любом месте и в любое время, а это означает, что нет смысла рассчитывать, когда произойдет следующее землетрясение, исходя из времени предыдущих катастроф.

Напомним, мы рассказывали о новом штрафе в турецких аэропортах. Также мы писали о невероятном городе во Франции, который не уступает красотой Парижу.

путешествие Япония заграница туризм предсказания
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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