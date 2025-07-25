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Головна Туризм Турист таємно показав семизірковий готель в КНДР — відео

Турист таємно показав семизірковий готель в КНДР — відео

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 19:26
Як виглядає 7-зірковий готель в Північній Кореї — відео
Рецепція готелю в КНДР. Фото: скриншот відео

У світі, де все можна придбати за одним кліком, Північна Корея залишається однією з найбільш ізольованих країн. Туризм тут суворо контролюється владою, а будь-які зйомки — під суворою забороною.

Проте одному з туристів вдалося в TikTok показати семизірковий готель в КНДР.

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Турист показав готель ззовні — він має доволі дивну архітектуру та схожий на піраміду білого кольору. На вході встановлені автоматичні двері, а по центру фойє розташований острівок з кімнатними рослинами та квітами. Стіни готелю білі, всюди багато освітлення.

Приміщення прикрашене елементами поля для гольфу та тенісу. В ресторані встановлені круглі столи, застелені довгою білосніжною скатертиною та вирізьбленими з дерева стільцями в тон. Кожен столик прикрашає крихітний букет квітів. Офіціантки одягнені у строгий аутфіт — закрита сорочка із краваткою та яскраво-синя спідниця довжини міді.

Раніше іноземець показав один із супермаркетів для туристів в КНДР. Також стало відомо, як виглядає аеропорт Пхеньяну.

подорож КНДР TikTok туризм Північна Корея готелі
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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