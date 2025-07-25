Как выглядит 7-звездочный отель в Северной Корее - видео

Рецепция отеля в КНДР. Фото: скриншот видео

В мире, где все можно приобрести по одному клику, Северная Корея остается одной из самых изолированных стран. Туризм здесь строго контролируется властями, а любые съемки — под строгим запретом.

Однако одному из туристов удалось в TikTok показать семизвездочный отель в КНДР.

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Турист показал отель снаружи — он имеет довольно странную архитектуру и похож на пирамиду белого цвета. На входе установлены автоматические двери, а по центру фойе расположен островок с комнатными растениями и цветами. Стены отеля белые, повсюду много освещения.

Помещение украшено элементами поля для гольфа и тенниса. В ресторане установлены круглые столы, застеленные длинной белоснежной скатертью и вырезанные из дерева стулья в тон. Каждый столик украшает крошечный букет цветов. Официантки одеты в строгий аутфит — закрытая рубашка с галстуком и ярко-синяя юбка длины миди.

Ранее иностранец показал один из супермаркетов для туристов в КНДР. Также стало известно, как выглядит аэропорт Пхеньяна.