Як виглядають школи у Північній Кореї — відео

Школяр-азіат. Фото: freepik.com

Північна Корея — одна з найбільш ізольованих країн світу, де життя людей приховане за завісою суворого контролю та секретності. Проте одному з туристів вдалося потрапити до країни й показати будні школярів КНДР.

Відповідне відео було опубліковане в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Школи у КНДР

В КНДР дуже суворі правила зі шкільною формою. Корейські школярки дуже схожі один на одну — носять темно-сині та червоні жакети із червоними краватками, як у радянських піонерів. На обличчі дівчат-підлітків жодної косметики.

У кожної дівчинки стрижка каре. Хлопці в таких самих піджаках та із короткими зачісками. Діти сидять у класі в масках. На стіні в кожному класі висять портрети "вождів" та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Турист спілкувався з дітьми англійською мовою і вони його чудово розуміли. Вони також були доволі привітними. Чоловік також показав частину їх народних танців у яскравих костюмах.

Раніше іноземець показав один із супермаркетів для туристів в КНДР. Також ми розповідали про те, чи багато рейсів в аеропорту Пхеньяну.