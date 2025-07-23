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Головна Туризм Турист таємно побував у школі Північної Кореї — відео

Турист таємно побував у школі Північної Кореї — відео

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 13:46
Як виглядають школи у Північній Кореї — відео
Школяр-азіат. Фото: freepik.com

Північна Корея — одна з найбільш ізольованих країн світу, де життя людей приховане за завісою суворого контролю та секретності. Проте одному з туристів вдалося потрапити до країни й показати будні школярів КНДР.

Відповідне відео було опубліковане в TikTok.

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Школи у КНДР

В КНДР дуже суворі правила зі шкільною формою. Корейські школярки дуже схожі один на одну — носять темно-сині та червоні жакети із червоними краватками, як у радянських піонерів. На обличчі дівчат-підлітків жодної косметики.

У кожної дівчинки стрижка каре. Хлопці в таких самих піджаках та із короткими зачісками. Діти сидять у класі в масках. На стіні в кожному класі висять портрети "вождів" та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Турист спілкувався з дітьми англійською мовою і вони його чудово розуміли. Вони також були доволі привітними. Чоловік також показав частину їх народних танців у яскравих костюмах.

Раніше іноземець показав один із супермаркетів для туристів в КНДР. Також ми розповідали про те, чи багато рейсів в аеропорту Пхеньяну.

діти подорож школярі туризм школа Північна Корея
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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