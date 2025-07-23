Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Турист тайно побывал в школе Северной Кореи — видео

Турист тайно побывал в школе Северной Кореи — видео

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 13:46
Как выглядят школы в Северной Корее - видео
Школьник-азиат. Фото: freepik.com

Северная Корея — одна из самых изолированных стран мира, где жизнь людей скрыта за завесой строгого контроля и секретности. Однако одному из туристов удалось попасть в страну и показать будни школьников КНДР.

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Школы в КНДР

В КНДР очень строгие правила со школьной формой. Корейские школьницы очень похожи друг на друга — носят темно-синие и красные жакеты с красными галстуками, как у советских пионеров. На лице девушек-подростков никакой косметики.

У каждой девочки стрижка каре. Парни в таких же пиджаках и с короткими прическами. Дети сидят в классе в масках. На стене в каждом классе висят портреты "вождей" и северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Турист общался с детьми на английском языке и они его прекрасно понимали. Они также были довольно приветливыми. Мужчина также показал часть их народных танцев в ярких костюмах.

Ранее иностранец показал один из супермаркетов для туристов в КНДР. Также мы рассказывали о том, много ли рейсов в аэропорту Пхеньяна.

дети путешествие школьники туризм школа Северная Корея
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации