Как выглядят школы в Северной Корее - видео

Школьник-азиат. Фото: freepik.com

Северная Корея — одна из самых изолированных стран мира, где жизнь людей скрыта за завесой строгого контроля и секретности. Однако одному из туристов удалось попасть в страну и показать будни школьников КНДР.

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok.

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Школы в КНДР

В КНДР очень строгие правила со школьной формой. Корейские школьницы очень похожи друг на друга — носят темно-синие и красные жакеты с красными галстуками, как у советских пионеров. На лице девушек-подростков никакой косметики.

У каждой девочки стрижка каре. Парни в таких же пиджаках и с короткими прическами. Дети сидят в классе в масках. На стене в каждом классе висят портреты "вождей" и северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Турист общался с детьми на английском языке и они его прекрасно понимали. Они также были довольно приветливыми. Мужчина также показал часть их народных танцев в ярких костюмах.

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