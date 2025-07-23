Как выглядят школы в Северной Корее - видео

Турист тайно побывал в школе Северной Кореи — видео
Северная Корея — одна из самых изолированных стран мира, где жизнь людей скрыта за завесой строгого контроля и секретности. Однако одному из туристов удалось попасть в страну и показать будни школьников КНДР.
Соответствующее видео было опубликовано в TikTok.
Школы в КНДР
В КНДР очень строгие правила со школьной формой. Корейские школьницы очень похожи друг на друга — носят темно-синие и красные жакеты с красными галстуками, как у советских пионеров. На лице девушек-подростков никакой косметики.
У каждой девочки стрижка каре. Парни в таких же пиджаках и с короткими прическами. Дети сидят в классе в масках. На стене в каждом классе висят портреты "вождей" и северокорейского диктатора Ким Чен Ына.
Турист общался с детьми на английском языке и они его прекрасно понимали. Они также были довольно приветливыми. Мужчина также показал часть их народных танцев в ярких костюмах.
@therealestclipper
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