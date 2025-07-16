Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Турист таємно показав головний аеропорт у КНДР — відео

Турист таємно показав головний аеропорт у КНДР — відео

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 17:17
Аеропорт в КНДР — як виглядає, чи ж туристи
Літак у Північній Кореї. Фото: Вікіпедія

Північна Корея — повністю ізольована від світу країна, проте в її столиці Пхеньяні є величезний аеропорт. Проте попри те, що країна відкрила один зі своїх курортів для росіян, туристів в аеропорту можна порахувати на пальцях.

Відповідним відео поділився користувач therealestclipper в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Аеропорт в Північній Кореї

На опублікованих кадрах можна помітити величезний, проте майже пустий аеропорт. На інформаційне табло внесені 2 рейси, а в залі очікування сидить небагато людей. В аеропорту також є бізнес лаунж зона, проте в ній немає нікого, окрім персоналу.

На злітному майданчику можна помітити лише один літак північнокорейської авіакомпанії Air Koryo. 

Нагадаємо, влада Північної Кореї суворо забороняє своїм громадянам подорожувати за межами країни. Потрапити в КНДР також майже неможливо.

Раніше іноземець показав один із супермаркетів для туристів в КНДР. Також ми писали, за що штрафує Ryanair.

аеропорти подорож іноземці літаки Північна Корея
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації