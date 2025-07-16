Аеропорт в КНДР — як виглядає, чи ж туристи

Турист таємно показав головний аеропорт у КНДР — відео
Північна Корея — повністю ізольована від світу країна, проте в її столиці Пхеньяні є величезний аеропорт. Проте попри те, що країна відкрила один зі своїх курортів для росіян, туристів в аеропорту можна порахувати на пальцях.
Відповідним відео поділився користувач therealestclipper в TikTok.
Аеропорт в Північній Кореї
На опублікованих кадрах можна помітити величезний, проте майже пустий аеропорт. На інформаційне табло внесені 2 рейси, а в залі очікування сидить небагато людей. В аеропорту також є бізнес лаунж зона, проте в ній немає нікого, окрім персоналу.
На злітному майданчику можна помітити лише один літак північнокорейської авіакомпанії Air Koryo.
Нагадаємо, влада Північної Кореї суворо забороняє своїм громадянам подорожувати за межами країни. Потрапити в КНДР також майже неможливо.
@therealestclipper
#northkorea #northkorea🇰🇵 #unseenfootage #clips♬ original sound - therealestclipper
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