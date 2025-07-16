Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Турист тайно показал главный аэропорт в КНДР — видео

Турист тайно показал главный аэропорт в КНДР — видео

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 17:17
Аэропорт в КНДР - как выглядит, или же туристы
Самолет в Северной Корее. Фото: Википедия

Северная Корея — полностью изолированная от мира страна, однако в ее столице Пхеньяне есть огромный аэропорт. Однако несмотря на то, что страна открыла один из своих курортов для россиян, туристов в аэропорту можно сосчитать по пальцам.

Соответствующим видео поделился пользователь therealestclipper в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Аэропорт в Северной Корее

На опубликованных кадрах можно заметить огромный, однако почти пустой аэропорт. На информационное табло внесены 2 рейса, а в зале ожидания сидит немного людей. В аэропорту также есть бизнес лаунж зона, однако в ней нет никого, кроме персонала.

На взлетной площадке можно заметить только один самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo.

Напомним, власти Северной Кореи строго запрещают своим гражданам путешествовать за пределами страны. Попасть в КНДР также почти невозможно.

Ранее иностранец показал один из супермаркетов для туристов в КНДР. Также мы писали, за что штрафует Ryanair.

аэропорты путешествие иностранцы самолеты Северная Корея
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации