Аэропорт в КНДР - как выглядит, или же туристы

Самолет в Северной Корее. Фото: Википедия

Северная Корея — полностью изолированная от мира страна, однако в ее столице Пхеньяне есть огромный аэропорт. Однако несмотря на то, что страна открыла один из своих курортов для россиян, туристов в аэропорту можно сосчитать по пальцам.

Соответствующим видео поделился пользователь therealestclipper в TikTok.

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Аэропорт в Северной Корее

На опубликованных кадрах можно заметить огромный, однако почти пустой аэропорт. На информационное табло внесены 2 рейса, а в зале ожидания сидит немного людей. В аэропорту также есть бизнес лаунж зона, однако в ней нет никого, кроме персонала.

На взлетной площадке можно заметить только один самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo.

Напомним, власти Северной Кореи строго запрещают своим гражданам путешествовать за пределами страны. Попасть в КНДР также почти невозможно.

Ранее иностранец показал один из супермаркетов для туристов в КНДР. Также мы писали, за что штрафует Ryanair.