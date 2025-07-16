Аэропорт в КНДР - как выглядит, или же туристы

Турист тайно показал главный аэропорт в КНДР — видео
Северная Корея — полностью изолированная от мира страна, однако в ее столице Пхеньяне есть огромный аэропорт. Однако несмотря на то, что страна открыла один из своих курортов для россиян, туристов в аэропорту можно сосчитать по пальцам.
Соответствующим видео поделился пользователь therealestclipper в TikTok.
Аэропорт в Северной Корее
На опубликованных кадрах можно заметить огромный, однако почти пустой аэропорт. На информационное табло внесены 2 рейса, а в зале ожидания сидит немного людей. В аэропорту также есть бизнес лаунж зона, однако в ней нет никого, кроме персонала.
На взлетной площадке можно заметить только один самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo.
Напомним, власти Северной Кореи строго запрещают своим гражданам путешествовать за пределами страны. Попасть в КНДР также почти невозможно.
@therealestclipper
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