Який вигляд має метро в Північній Кореї — відео

Метро в КНДР. Фото: Вікіпедія

Північна Корея є найізольованішою країною, і перетнути її кордони майже нереально. Проте один з туристів потрапив в КНДР і таємно показав метро у Пхеньяні.

Відповідне відео він опублікував в TikTok.

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Метро в КНДР

На опублікованих кадрах мандрівник показав одну зі станцій метро у столиці Північної Кореї Пхеньяні. На платформі та у червоно-зеленому вагоні доволі багато людей. Працівниця метро, одягнута у спідницю міді, піджак та пілотку темно-синього кольору, слідкує за прибуттям потягів.

На станції стоїть величезна бронзова статуя північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Після відправлення потягів лунає музика, дуже схожа за мотивами на радянську. Здається, що станцію ніяк не оновлювали з часів СРСР.

Турист також показав невеличкі ятки поруч зі станцією метро. Біля них можна помітити невелику кількістю мешканців.

Раніше іноземець показав один із супермаркетів для туристів в КНДР. Також ми розповідали про те, чи багато рейсів в аеропорту Пхеньяну.