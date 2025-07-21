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Турист тайно показал метро в Северной Корее — видео

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 17:21
Как выглядит метро в Северной Корее - видео
Метро в КНДР. Фото: Википедия

Северная Корея является самой изолированной страной и пересечь ее границы почти не реально. Однако один из туристов попал в КНДР и тайно показал метро в Пхеньяне.

Соответствующее видео он опубликовал в TikTok.

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Метро в КНДР

На опубликованных кадрах путешественник показал одну из станций метро в столице Северной Кореи Пхеньяне. На платформе и в красно-зеленом вагоне довольно много людей. Работница метро, одетая в юбку миди, пиджак и пилотку темно-синего цвета, следит за прибытием поездов.

На станции стоит огромная бронзовая статуя северокорейского диктатора Ким Чен Ына. После отправления поездов звучит музыка, очень похожая по мотивам на советскую. Кажется, что станцию никак не обновляли со времен СССР.

Турист также показал небольшие палатки рядом со станцией метро. Возле них можно заметить небольшое количество жителей.

Ранее иностранец показал один из супермаркетов для туристов в КНДР. Также мы рассказывали о том, много ли рейсов в аэропорту Пхеньяна.

метро путешествие КНДР TikTok Северная Корея
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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