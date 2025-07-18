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Головна Туризм Турист таємно показав один з готелів в КНДР — відео

Турист таємно показав один з готелів в КНДР — відео

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 17:05
Як виглядають готельні номери в КНДР — відео
Номер в готелі КНДР. Фото: скриншот

Досвідчений мандрівник заселився в один з п'ятизіркових готелів у Північній Кореї. Чоловік показав, як виглядають номери для мандрівників у цій ізольованій країні.

Відповідне відео опублікував користувач therealestclipper в TikTok.

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Турист показав, що при заселенні у гостей міряють температуру і лише якщо вона в межах норми — дають ключ в готельний номер. Кімнати в готелі виглядають так, ніби ви потрапили в часову петлю та опинилися у часи Радянського союзу.

Зокрема, на приліжковому столику стоїть стаціонарний телефон, який в Україні хіба що можна знайти на горищі в бабусі. При тому, що готель п'ятизірковий, в номерах стоять старезні меблі. Приліжковий столик є не лише меблями, а ще й виконує функцію радіо. Підлога застелена килимом, який так само зберігся із часів СРСР. Проте в номері є кондиціонер та плазмовий телевізор із поганої якості телебаченням.

Раніше іноземець показав один із супермаркетів для туристів в КНДР. Також ми розповідали про те, чи багато рейсів в аеропорту Пхеньяну.

подорож TikTok туризм Північна Корея готелі
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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