Як виглядають готельні номери в КНДР — відео

Турист таємно показав один з готелів в КНДР — відео
Досвідчений мандрівник заселився в один з п'ятизіркових готелів у Північній Кореї. Чоловік показав, як виглядають номери для мандрівників у цій ізольованій країні.
Відповідне відео опублікував користувач therealestclipper в TikTok.
Готелі в Північній Кореї
Турист показав, що при заселенні у гостей міряють температуру і лише якщо вона в межах норми — дають ключ в готельний номер. Кімнати в готелі виглядають так, ніби ви потрапили в часову петлю та опинилися у часи Радянського союзу.
Зокрема, на приліжковому столику стоїть стаціонарний телефон, який в Україні хіба що можна знайти на горищі в бабусі. При тому, що готель п'ятизірковий, в номерах стоять старезні меблі. Приліжковий столик є не лише меблями, а ще й виконує функцію радіо. Підлога застелена килимом, який так само зберігся із часів СРСР. Проте в номері є кондиціонер та плазмовий телевізор із поганої якості телебаченням.
@therealestclipper
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