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Главная Туризм Турист тайно показал один из отелей в КНДР — видео

Турист тайно показал один из отелей в КНДР — видео

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 17:05
Как выглядят гостиничные номера в КНДР - видео
Номер в гостинице КНДР. Фото: скриншот

Опытный путешественник заселился в один из пятизвездочных отелей в Северной Корее. Мужчина показал, как выглядят номера для путешественников в этой изолированной стране.

Соответствующее видео опубликовал пользователь therealestclipper в TikTok.

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Турист показал, что при заселении у гостей меряют температуру и лишь если она в пределах нормы — дают ключ в гостиничный номер. Комнаты в отеле выглядят так, будто вы попали во временную петлю и оказались во времена Советского союза.

В частности, на прикроватном столике стоит стационарный телефон, который в Украине разве что можно найти на чердаке у бабушки. При том, что отель пятизвездочный, в номерах стоит старая мебель. Прикроватный столик является не только мебелью, но и выполняет функцию радио. Пол застелен ковром, который так же сохранился со времен СССР. Однако в номере есть кондиционер и плазменный телевизор с плохим качеством телевидения.

Ранее иностранец показал один из супермаркетов для туристов в КНДР. Также мы рассказывали о том, много ли рейсов в аэропорту Пхеньяна.

путешествие TikTok туризм Северная Корея отели
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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