Цікаві екскурсії під Києвом — виробництво унікального алкоголю

Літній напій. Ілюстративне фото: freepik.com

Україна — унікальна країна з неймовірною природою та талановитими людьми. В одному з великих міст під Києвом є крафтове виробництво алкогольного напою сікера, яке виготовляється без використання спиртів та цукрую.

Цікавою локацією поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Унікальний напій із меду та фруктів

Турист розповів, що сікеру виготовляють зі збродженого меду, соків та фруктів. Виробництво знаходиться у місті Бровари у Київській області за адресою вулиця Дмитра Янченка, 2a.

Туристи можуть придбати екскурсію, й не лише спробувати напій на смак, а й ознайомитися з усіма процесами його виготовлення. На виробництві виготовляють багато видів сікери — червону, білу, рожеву, ігристу та інші.

Дегустація та екскурсія займає орієнтовно дві години та вартує 1250 гривень із людини. Смак напою доповнюватимуть закуски місцевого виробництва та равлики, вартість яких входить у квиток.

@vadymgrinko Поїхали би на таку екскурсію? Бо я обожнюю ходити на дегустації, де наливають. Ще й тим більше, коли це класний і автентичний україський продукт 🐝😍 ♬ Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee

Нагадаємо, раніше ми розповідали про красиве озеро за 18 км від Житомира. Також ми писали, де покупатись неподалік Львова.