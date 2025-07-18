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Головна Туризм Турист розкрив локацію під Києвом, де готують стародавній напій

Турист розкрив локацію під Києвом, де готують стародавній напій

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 21:22
Цікаві екскурсії під Києвом — виробництво унікального алкоголю
Літній напій. Ілюстративне фото: freepik.com

Україна — унікальна країна з неймовірною природою та талановитими людьми. В одному з великих міст під Києвом є крафтове виробництво алкогольного напою сікера, яке виготовляється без використання спиртів та цукрую.

Цікавою локацією поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

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Унікальний напій із меду та фруктів

Турист розповів, що сікеру виготовляють зі збродженого меду, соків та фруктів. Виробництво знаходиться у місті Бровари у Київській області за адресою вулиця Дмитра Янченка, 2a.

Туристи можуть придбати екскурсію, й не лише спробувати напій на смак, а й ознайомитися з усіма процесами його виготовлення. На виробництві виготовляють багато видів сікери — червону, білу, рожеву, ігристу та інші.

Дегустація та екскурсія займає орієнтовно дві години та вартує 1250 гривень із людини. Смак напою доповнюватимуть закуски місцевого виробництва та равлики, вартість яких входить у квиток.

@vadymgrinko

Поїхали би на таку екскурсію? Бо я обожнюю ходити на дегустації, де наливають. Ще й тим більше, коли це класний і автентичний україський продукт 🐝😍

♬ Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee

Нагадаємо, раніше ми розповідали про красиве озеро за 18 км від Житомира. Також ми писали, де покупатись неподалік Львова.

Київ алкоголь подорож літо Бровари туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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